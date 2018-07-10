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Zabıt katibi adayları, 'klavye' sınavında yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

BURSA’da, adli birimlere alınacak 336 sözleşmeli zabıt katipliği kadrosu için bugün klavye sınavı yapıldı.

Zabıt katibi adayları, 'klavye' sınavında yarıştı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, adli birimlere alınacak 336 sözleşmeli zabıt katipliği kadrosu için bugün klavye sınavı yapıldı. 1008 başvurunun yapıldığı sınavda adaylar, 3 dakikada yanlışsız 90 kelime yazabilmek için yarıştı.
Bursa Adliyesi'ne alınacak 132 zabıt katibinin yanı sıra; Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, Bursa İcra Müdürlükleri ve İnegöl Adliyesi'nin toplam 204 sözleşmeli zabıt katibi kadrosu için Nilüfer Nur Hayati Kurtcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde klavye sınavı düzenlendi. Sınava KPSS’den 70 ve üzeri puana almış 1008 aday başvurdu. Adaylar 3 dakikalık süre içinde yanlışsız 90 kelime yazabilmek için yarıştı. Klavye uygulama sınavında başarılı olan adaylar Eylül ayında mülakata tabi tutulacak.
Bursa Adli Yargı Komisyon Başkanı Ali Rıza Bir'in de takip ettiği sınavdan önce bir açıklama yaparak, "Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Adalet camiamız yeni personelleri de kadrosuna katarak yargı hizmetlerini daha da hızlı ve etkin bir şekilde sürdürecektir" dedi.

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Zabıt katibi adayları, 'klavye' sınavında yarıştıZabıt katibi adayları, 'klavye' sınavında yarıştı

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