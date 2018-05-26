Zabıt katiplerinin kadrosu 3. ve 4. dereceye düşebilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kurumda görevli zabıt ve icra katiplerinin kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimize güzel bir haberimiz var. Kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Teşkilatımıza, katiplerimize ve ailelerine hayırlı olsun."
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