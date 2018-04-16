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Zabıta ekiplerinden kaldırama parka geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:27 | Son Güncelleme

Düzce’de git gide sorun haline gelen kaldırım parkları vatandaşlar kadar zabıta ve polisleri de canından bezdirdi.

Zabıta ekiplerinden kaldırama parka geçit yok

Düzce’de git gide sorun haline gelen kaldırım parkları vatandaşlar kadar zabıta ve polisleri de canından bezdirdi. İlk zamanlarda sadece uyarı yapan zabıta ekipleri artık cezai işlem uygulamaya başladılar.
Düzce’de sürücüler, kuralları hiçe sayarak yayalara ait olan kaldırımları park alanı olarak kullanıyor. Bu durum vatandaşları olduğu kadar polis ve zabıta ekiplerini de bıktırdı. Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, yaya geçişlerini engelleyen kaldırım işgallerine ve kaldırım üzerine araç park edenlere karşı denetimlerini arttırırken, kaldırım işgaline izin verilmeyeceği bildirilerek, yasal işlemler uygulandığı uyarısında bulundular.
Yetkililer, kaldırıma park kuralına uymayan sürücüleri uyararak, kesinlikle bu duruma göz yumulmayacağını bildirdiler.

Zabıta ekiplerinden kaldırama parka geçit yok

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