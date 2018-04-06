Zabıta engelli bireyler için ‘Bir Engelde Sen Koyma’ broşürü dağıttı

Bursa’da zabıta ekipleri yaya ve engelli yollarına bırakılan araçlara ‘Bir Engelde Sen Koyma’ broşürü bırakarak sürücüleri bilgilendirdi.

Bursa’da Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri yaya ve engelli yollarına bırakılan araçlara bir engelde sen koyma broşürü bırakarak sürücüleri bilgilendirdi. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşık bir aydır yürüyüş yolu ve engelli yolu üzerlerine park eden araçlara yönelik uygulamalar yapmaktadır, yürüyüş yolu ve engelli yolu üzerine araç park eden araç sürücülerini zaman zaman anons sistemi ile ikaz etmişler ikaz ve uyarılara uymayan araçlara kabahatler kanunu gereğince idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir. Bu sefer farklı bir uygulama yapan Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yürüyüş yolu ve engelli yolu üzerine park eden araç sürücülerine cezai işlem yapmayarak düzenledikleri el broşürlerini yürüyüş yolu ve engelli yolu üzerlerine park eden araçlara dağıttılar" denildi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Yaşar Demirdirek, amaçlarının araçlara cezai işlem yapmak olmadığını belirterek engelli vatandaşlarımızın ve çocuk arabası ile bebeğini gezdiren ailelerin bu konuyla alakalı çok sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Demirdirek, "Zaman zaman kaldırım üzerine park eden araçlar yüzünden aşağı araç yolunu kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız ciddi kazalarla burun buruna geliyor. Araç sürücülerimizin dikkatlerini çekmek için ‘Bir Engelde Sen Koyma’ gibi mesajların verildiği broşürleri tüm Gemlik genelinde araç camlarına bıraktık. Halkımızdan uygulamaya yönelik çok olumlu dönüşler aldık" dedi.