Zabıta ile tartışan seyyar satıcılar, organik ürünleri sokağa döktü

Tunceli çarşı merkezinde uzun yıllardır belediyenin izniyle organik sebze ve meyve satışı yapan seyyar satıcılar ile zabıta arasında bugün öğle saatlerinde gerginlik yaşandı. Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara, "Market ve manavlar hakkınızda şikayetçi olmuştur. Bu bölgede satış yapmanız yasaklanmıştır. Bu nedenle başka bir bölgeye gitmenizi istiyoruz" dedi. Bunun üzerine seyyar satıcılarla zabıta arasında tartışma yaşandı. Zabıtayı protesto eden seyyar satıcılar, köylerden toplayıp getirdikleri organik salatalık, erik, alıç, kiraz, vişne, domates, biber ve diğer ürünlerini el arabalarını ters çevirerek sokak ortasına döktü. Tepki üzerine zabıta, bölgeyi terk etti.

Seyyar satıcılardan Feti Kaya, organik ürün satarak eve ekmek götürüp çocuklarını okuttuğunu söyledi. Kaya, "Ben burada köyden kendim yetiştirdiğim organik salatalık ve köyden satın aldığım organik vişne satıyorum. Yıllardır burada bu işi yapıyoruz. Burası yöresel organik ürünlerin satıldığı bir yer. Belediye bu alanı bize tahsis etmiş ama çevredeki manav ve marketler bizi şikayet etmiş. Kaldırılmamızı istemiş, zabıta hiçbir gerekçe göstermeden bizi buradan çıkarıyor. Kaldı ki belediye burada satmamızı istedi, şimdi bizi marketlerin şikayeti üzerine başka yere göndermek istiyorlar. Biz burada sattığımız ürünler ile çocuklarımızı okutuyor, evimizi geçindiriyoruz" dedi.

'BELEDİYENİN İZNİ İLE SATIŞ YAPIYORUZ'

Organik ürün satıcılarından Naciye Yılmaz da belediyenin izni ile satış yaptıklarını belirterek, "Köylünün yetiştirdiği ürünleri satıyoruz. Hepsi sağlıklı ve tamamen organik ama marketçiler daha fazla kâr etmek için bizi şikayet ederek vatandaşa organik olmayan hormonlu ürünler satmak istiyorlar. Biz ekmek paramız ve geçimimizi sağlamak için bunu yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için köylünün yetiştirdiği organik ürünleri satıyoruz ama zabıta bizden yana değil, marketçilerden yana tavır koyarak bizi buradan çıkarmak istiyor" diye konuştu.

TUNCELİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tunceli Belediyesi yetkilileri açıklama yaptı. Yetkililer, Zabıta Müdürü Erdem Gültekin'in kendi inisiyatifi ile belediye başkanvekili ve yardımcılarının talimatı olmadan organik sebze ve meyve satan seyyar satıcıları yerinden çıkarmak için zabıta ekiplerini gönderdiğini söyledi. Yetkililer ayrıca, zabıta müdürünün soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığını söyledi.

