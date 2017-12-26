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Zabıta memurunu döverek bayıltmıştı! İşte o müdürün yerine atanan isim

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 10:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli zabıta memuru Kenan Fidan'a şiddet uyguladığı için görevden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma başlatılan Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yerine vekaleten Avrupa Yakası Zabıta Müdürü İbrahim Köse getirildi.

Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yerine vekaleten Avrupa Yakası Zabıta Müdürü İbrahim Köse'nin atanması, belediyenin kurumsal künyesine işlendi ve Köse görevine başladı.

İBRAHİM KÖSE KİMDİR?

İbrahim Köse, 1969'da Rize'de doğdu. Zabıta memuru olarak 1995'te Personel Zabıta Amirliğinde göreve başlayan Köse, 1999-2005 arasında çeşitli amirliklerde zabıta komiser yardımcısı olarak görev yaptı. 2005-2006 arasında Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü'nde Zabıta Müdür Yardımcısı olarak çalışan Köse, 2006'ta zabıta komiserliğine terfi etti. Köse, 2006-2009 arasında Anadolu Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yaptı. Zabıta Tedbir Müdürlüğü'nde Zabıta Komiseri ve Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü görevlerinde bulunan Köse, 2014'ten itibaren Avrupa Yakası Zabıta Müdürü olarak görev yapıyordu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Köse, evli ve 3 çocuk babası.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı makamı, eski Daire Başkanı Tayfun Karali'nin bir memuru tokatlamasının ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından görevden uzaklaştırılmasıyla boşalmıştı.

Uysal, resmi sosyal hesabında yaptığı açıklamada, "Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı'nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi Tayfun Karali Kenan Fidan

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
adalet yerini buldu şükür açığa alınmıştır insallah
Dayak Yiyen Zabıtanın Sosyal Medya Hesabında Atatürk'e Hakaretleri Var. BİLİN İSTEDİM
Böyle zabıta amirinin deeeeee, böyle amiri verecen sopaya bak dayak nasıl atılıyor görsün edepsiz herif.insan mahiyetindeki personele döver mi.bunları görev değil belediyenin içine sokmayacaksın,dengesizin biri herif.
Bu aysbergin görünen yüzü peki yada görünmeyen,,,, hergün aynı durumda binlerce insan hakarete, şiddete maruz kalan hakları verilmeyen, angarya işlerde çalıştırılan, kaprislerle işten çıkarılan, ücretleri ödenmeyen,,, ah be memleket sonun iyi değil
Gördünmü, Gördünmü
giden rizeli gelen Rizeli istanbul Rize büyük şehir
daha iyi bir göreve verilir..bunlar yobaz bir akpkk lıyı açığa almazlar..
@cem3506 aynen
sen ataturke soversın ama ataturkun secme secılme hakkı getırdıgı kanunlar senı kollar yazık doven kadar dovulendede suc var yıyın bırbırınızı
EĞER DAYAK YİYEN VATANDAŞ ATAMIZA DİL UZATMIŞSA AZ BİLE .BURASI TÜRKİ,YE CUMHURİYETİ MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL
Güzel hazırlanmış bir senaryo,bir kaç ay sonra farklı bir yerde görevde görebilirsiniz şahsı.Birileri reklam peşinde...
Böyle liyakatsiz şiddet ve mobbing uygulayan niceleri var. Bunların tüm kurumlardan temizlenmesi gerekir. Devlet personeline online anket yapsa vasat çıkan idarecileri alsa. Personeli motive ederek daha fazla verim alınır. Fiziki veya psikolojik olarak döverek değil
bunların hepsi aynı yolun yolcusu torpil ile kamuya giriyorlar sonra hazırolda bekliyorlar lafa geldimi de.......
dayak yiyen zabıda bayılma numarası yapıyor ilk gördüğümde bunu demiştim.. 2 3 tokada kimse bayılmaz. bayılıyorsada o işte durmasın.
Tayyip belediye başkanlığı döneminde doldurmuş rizeli hemşehrilerini, giden rizeli gelen rizeli
Kamera çekim yönüne bakın birinin videoya çektiği çok bariz belli tersten çekim olmuş olsa bina güvenlik kameraları derdik ama birisi çok yakın çekim yapmış bu da bir senaryo olduğunu gösteriyor.
insanlıktan da uzaklaştırma diye bir şey var mı? bunu insanlıktan da atmak lazım işten atmak yeterli değil.
KİMSENİN EMLİYET YOLUNU İHLAL ETMEYE HAKKI YOK AMA BUNU DAYAK YERİNİ ŞORUŞTURMA AÇARAK HALETMELİYDİ MÜDÜR
bunlar hepsi boyle, elli sopalı hizmetkarlar, röportajın da bas ediyor, bizler haka hukuka son derce bağı miletimiiizn hizmetkarlarıyız, ancak kendini kandırrısn Nah hizmetkarsın.
Bu serefsizin kafasini gozu bir kir bakalim birdaha birine el kaldirirmi
yukarıdaki yorumlara bakıyorumda oldukça cahilce yazılmış hiç kimsenin kimseye tokat atma lüksü olamaz atıyorsa cezasınıda çekecek bitmiştir.
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