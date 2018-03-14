Zabıta Müdürlüğü’nden kuaförlere denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde bulunan kadın kuaförlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların daha hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla il genelinde bulunan kuaförlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Vatandaşların diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlığı yakından ilgilendiren kuaförlerde de en iyi ve en sağlıklı hizmeti alabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontrol yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde kuaför salonlarının iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki iş yeri temizliği, iş yeri tertip ve düzeni, kullanılan ürünlerin durumu ve kullanım izni ile onayı olup olmadığı, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, portör muayene kartları, bir iş yerinde bulunması gereken temel unsurlar, tuvalet, ecza dolabı kontrolü gibi birçok konu incelendi. İş yerlerindeki fiyat listesini de denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde ayrıca işletme sahipleri ve çalışanların müşterilere karşı tutum ve davranışlarında göstermeleri gereken nezaket noktasında uyarı ve tavsiyelerde bulundu. İş yerlerinde görülen aksaklıkların giderilmesi ile ilgili uyarılarda bulunan ekipler, eksikliklerin giderilmesi için iş yeri sahiplerine süre verdi.

Öte yandan vatandaşların büyük bir memnuniyet ile karşıladığı denetimlerin belirli aralıklarla gerçekleştirileceği de kaydedildi.