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Zabıta sayesinde velilerin içi rahat

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okula giden öğrencilere yol geçişlerinde yardımcı oluyor.İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşın güvenliği ve huzuru için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Zabıta sayesinde velilerin içi rahat

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okula giden öğrencilere yol geçişlerinde yardımcı oluyor.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşın güvenliği ve huzuru için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ekipler okula giden öğrencilerin yol geçişlerinde sorun yaşamamaları için onlara yardımcı oluyor.
Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Parkı’ndaki Hızır Reis İlköğretim Okulu, Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan İlköğretim Okulu ile Yenimahalle’deki Kocatepe İlköğretim Okulu önünde görev yapan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yaya geçitlerinden rahat ve huzurlu bir şekilde geçmelerini sağlıyor. Zabıtaların okul giriş-çıkış saatlerinde görev yapması en çok anne babaları rahatlatıyor. Uygulama için teşekkür eden aileler, “Zabıta sayesinde oldukça rahatız. Çünkü çocuklarımız okula giderken trafik ayrı bir sorun oluyordu. Uygulama için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

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