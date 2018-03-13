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Zabıtadan balıkçılara denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:38 | Son Güncelleme

Bozüyük Belediyesi Mezbaha ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından halk pazarında tezgah açan balıkçılara yönelik denetim yapıldı.Bozüyük Belediyesi vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi Mezbaha ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından halk pazarında tezgah açan balıkçılara yönelik denetim yapıldı.
Bozüyük Belediyesi vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Balıkların taze bir şekilde müşteriye sunulması için denetimlerini sürdüren Bozüyük Belediyesi veteriner ve zabıta ekipleri, tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunu denetledi. Haftada iki gün kurulan halk pazarında rutin aralıklarla denetim yapan ekipler, balıkları satış öncesinde kontrol ederek halk sağlığını korumayı amaçlıyor.

Zabıtadan balıkçılara denetim

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Zabıtadan balıkçılara denetim

Zabıtadan balıkçılara denetim
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Zabıtadan balıkçılara denetim

Zabıtadan balıkçılara denetim
3 / 6

Zabıtadan balıkçılara denetim

Zabıtadan balıkçılara denetim
4 / 6

Zabıtadan balıkçılara denetim

Zabıtadan balıkçılara denetim
5 / 6

Zabıtadan balıkçılara denetim

Zabıtadan balıkçılara denetim
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Zabıtadan balıkçılara denetim

Zabıtadan balıkçılara denetim
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