Zabıtadan insanlık dersi

Ordu’da sobalı evde tek başına yaşayan sağır ve dilsiz yaşlı adamın yakacağı odununu evine zabıta memuru taşıyor.

Kabadüz ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında oturan 88 yaşındaki İzzet Kahraman’ın evinde ısınmak ve yemeğini pişirmek için yakacağı odunlar Kabadüz Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli personel tarafından evine taşınıyor.

Yaşlı adamın her türlü sorununda yanında olmaya çalıştığını belirten Kabadüz Belediyesi Zabıta personeli Koray Şensoy, yaşlı adama yardımcı olmaya devam edeceğini kaydetti.

İnsanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Şensoy, “İzzet Kahraman büyüğümüz ilçemizde tek başına yaşayan, doğuştan sağır ve dilsiz iyi bir insan. İlerleyen yaşı nedeniyle odun dolu çuvalları 3 kattaki evine çıkartamıyor. Bende odun dolu çuvallarını evinin bir odasına taşıyorum. İnancımız ve kültürümüz gereği büyüklerimize ve yaşlılarımıza saygı gösterir, kıymet veririz. O nedenle tüm yaşlılarımızın her zaman yardımına koşuyorum. Onlar sorunları giderilince mutlu oluyorlar, bende onların mutluluğuyla mutlu oluyorum. Allah’ım bütün yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu uzun ömürler nasip etsin" dedi.