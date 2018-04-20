HABER

Zabıtadan insanlık dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 08:59 | Son Güncelleme

Ordu’da sobalı evde tek başına yaşayan sağır ve dilsiz yaşlı adamın yakacağı odununu evine zabıta memuru taşıyor.Kabadüz ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında oturan 88 yaşındaki İzzet Kahraman’ın evinde ısınmak ve yemeğini pişirmek için yakacağı odunlar Kabadüz Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli personel tarafından evine taşınıyor.Yaşlı adamın her türlü sorununda yanında olmaya çalıştığını belirten Kabadüz Belediyesi Zabıta personeli Koray Şensoy, yaşlı adama yardımcı olmaya devam edeceğini kaydetti.İnsanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Şensoy, “İzzet Kahraman büyüğümüz ilçemizde tek başına yaşayan, doğuştan sağır ve dilsiz iyi bir insan.

Zabıtadan insanlık dersi

Ordu’da sobalı evde tek başına yaşayan sağır ve dilsiz yaşlı adamın yakacağı odununu evine zabıta memuru taşıyor.
Kabadüz ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında oturan 88 yaşındaki İzzet Kahraman’ın evinde ısınmak ve yemeğini pişirmek için yakacağı odunlar Kabadüz Belediyesi Zabıta Amirliğinde görevli personel tarafından evine taşınıyor.
Yaşlı adamın her türlü sorununda yanında olmaya çalıştığını belirten Kabadüz Belediyesi Zabıta personeli Koray Şensoy, yaşlı adama yardımcı olmaya devam edeceğini kaydetti.
İnsanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Şensoy, “İzzet Kahraman büyüğümüz ilçemizde tek başına yaşayan, doğuştan sağır ve dilsiz iyi bir insan. İlerleyen yaşı nedeniyle odun dolu çuvalları 3 kattaki evine çıkartamıyor. Bende odun dolu çuvallarını evinin bir odasına taşıyorum. İnancımız ve kültürümüz gereği büyüklerimize ve yaşlılarımıza saygı gösterir, kıymet veririz. O nedenle tüm yaşlılarımızın her zaman yardımına koşuyorum. Onlar sorunları giderilince mutlu oluyorlar, bende onların mutluluğuyla mutlu oluyorum. Allah’ım bütün yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu uzun ömürler nasip etsin" dedi.

Zabıtadan insanlık dersi

Zabıtadan insanlık dersi

Zabıtadan insanlık dersi

Zabıtadan insanlık dersi

UBER sürücüsüne saldırı kameradaUBER sürücüsüne saldırı kamerada
ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!
Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidirAkit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldürüldü

'Sarkıntılık edersem vur' dedi, öldürüldü

Diyanet'ten Cübbeli Hoca'ya çok ağır gönderme!

Diyanet'ten Cübbeli Hoca'ya çok ağır gönderme!

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa ve orijinal) ile 20 Nisan Cuma hutbesi

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa ve orijinal) ile 20 Nisan Cuma hutbesi

Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

Yetiştirme yurdunda skandal! 28 kız çocuğu kabusu yaşadı

Dost bildiği arkadaşı saldırdı! Banyoya kilitleyip tecavüz etmek istedi

Dost bildiği arkadaşı saldırdı! Banyoya kilitleyip tecavüz etmek istedi

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.