Zabıtadan ’Yerinde Olsam’ projesi

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentte zabıtayı ilgilendiren olumsuzlukların çözümü için fikir sunmak ve teşkilatın görev, yetki ve sorumluluklarını öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik ’Yerinde Olsam’ projesini hayata geçirdi.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Yerinde Olsam’ projesi ile kentte zabıtayı ilgilendiren olumsuzlukların çözümü konusunda vatandaşın görüşü alınıyor. Bu kapsamda daha önce yaya yollarına yapılan araç parkları konusunda yaşadığı olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğü’ne ileten Yakup Bekçibaşı isimli vatandaş, gönüllü zabıta olmayı kabul ederek faaliyetlerle alakalı kendisine yapılan bilgilendirme sunumunun ardından üniforma giyip sokaklara çıktı.

Zabıta ekipleriyle birlikte özellikle uygunsuz araç parklarıyla alakalı çalışmalar gerçekleştiren Bekçibaşı isimli vatandaş “Zabıtanın işi dışarıdan göründüğü gibi kolay değilmiş. Özellikle olanlar karşısında her türlü insanlarla muhatap oluyorsunuz ve kimseyi incitmeden, üzmeden soruna çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Yaptığınız iş sırasında insanları memnun etmek hiç de kolay değil. Ben de gönüllü olmanda önce, zabıtaları çoğu zaman eleştiriyordum. Bir gün olsun bu işi gönüllü olarak yapınca işlerinin hiç de kolay olmadığını anladım. Zabıtaların hepsinin Allah yardımcısı olsun. İzmit Belediyesi yetkililerine bana böyle bir fırsat verdikleri için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da “Yerinde Olsam” projesi kapsamında bir gün boyunca zabıta ekipleriyle birlikte çeşitli denetimler gerçekleştiren Yakup Bekçibaşı’na teşekkür etti. Zabıta yetkilileri, Yerinde Olsam projesi ile vatandaşların hem zabıtanın çalışma sistemi hakkında bilgi edineceğini, hem de şehirdeki olumsuzlukların çözümü konusunda fikir ve görüşlerini zabıta ile paylaşma imkanı bulacağını söyledi.