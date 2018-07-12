ZABITALAR YÜRÜME ENGELLİ KİŞİYİ KALDIRIMA BIRAKTI İDDİASI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)
Şişli'de mendil satarak geçimini sağlayan yürüme engelli bir kişinin, zabıta ekipleri tarafından alınarak Kağıthane'de kaldırıma bırakıldığı iddia edildi. Yetkililerden yardım isteyen kişi, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane'de, Sadabat Mesire alanın kenarında kaldırımda yerde yatan kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, isminin Ufuk Kozan olduğu öğrenilen kişi için sağlık ekipleri istedi. Kozan, kendisinin zabıta ekipleri tarafından Şişli'de 4 kişi ile birlikte alınarak buraya bırakıldığını iddia etti.
Mendil satarak geçimini sağlayan yürüme engelli Ufuk Kozan, "Zabıtalar Mecidiyeköy'den alıp beni buraya bıraktılar. 4 kişi daha vardı yanımda onlar buradan gitti. Damar tıkanıklığım var, ayaklarımın üzerine basamıyorum. Dün gece ben uyurken tekerlekli sandalyemi çaldılar. Dışarıda parklarda yatıyorum. Şimdi niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Tekerlekli sandalye benim elim ayağımdı. Beni Şişli'de akaryakıt istasyonu var oraya bıraksalar keşke. Orada özürlü tuvaleti var. Ne olur bana yardımcı olun" diye konuştu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri evsiz, yürüme engelli Kozan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kozan, daha sonra ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Görüntü Dökümü
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-Ufuk Kozan ile röportaj
-Ufuk Kozandan genel ve yakın detaylar
-Sağlık ekiplerinden detay görüntü
-Kozanın ambulansa alınması
-Ambulansın gidişi
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