Zabıtanın 8,5 yılda yakaladığı yaklaşık 70 bin dilenciden 616 bin lira çıktı

Halkın dilencilik yapan bu şahıslara itibar etmemeleri için de kent genelinde caddelere, sokaklara ve parklara, "Yardımlarınızı dilenciye değil, gerçek ihtiyaç sahiplerine veriniz", "Bir günlük yiyeceği bulunan kimsenin dilenmesi haramdır" ve Müslüman dilenmez, dilendirilmez" yazılı İngilizce, Arapça ve Türkçe pankartlar asılarak, uyarılar yapılıyor.

Zabıta ekipleri, kent genelinde özellikle ramazan ayı ve bayram dönemlerini fırsat bilerek insanların manevi duygularını kullanmak isteyen dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlar sonucu, dilencilik yapanlara ceza kesilirken, paralara da yasa gereği el konuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı Dilenci Zabıta Amirliklerine bağlı ekipler, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç yoluyla dilencilik yapan şahıslara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - İstanbul'da dilencilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kontrollerini sürdüren zabıta ekiplerinin 8,5 yılda yakaladığı yaklaşık 70 bin dilenciden toplam 615 bin 755 lira ele geçirildi.

Pankartlara İBB zabıtanın "153" ihbar hattı da yazılarak, vatandaşların dilencilik yapanları buraya bildirmesi isteniyor. Dilencilik konusu ayrıca 22 Ocak 2016'daki el emeğiyle ilgili cuma hutbesinde de tüm camilerde işlendi.

Zabıta ekiplerinin operasyonları kapsamında dilenen bir kadının üzerinden 7 bin 800, yine yabancı uyruklu bir erkekte ise 8 bin 285 lira çıkması dikkati çekerken, bu paraların kanun gereği kamuya geçirilmesine karar verildi.

- Dilencilerin 16 bin 133'ü yabancı

İBB Zabıta Daire Başkanlığı Dilenci Zabıta Amirliklerine bağlı 2010'dan bu zamana kadar yürütülen çalışmalar kapsamında dilencilik yapan 11 bin 906 erkek, 31 bin 451 kadın, 7 bin 38 çocuk, 2 bin 148 yabancı erkek, 16 bin 133'ü yabancı uyruklu olmak üzere 66 bin 528 kişi yakalandı.

Bu şahıslara 2 milyon 212 bin 964 lira ceza kesilirken, 615 bin 755 liraya da el konuldu.

Zabıta ekiplerinin 2010'dan bu yana yaptığı çalışmalara ilişkin veriler şöyle:

YılErkek KadınÇocuk Yabancı Yabancı Erkek Yabancı Kadın Yabancı Çocuk ToplamCeza Miktarı El Koyulan 2010 1285 3138 450 12 4885 190738 34005 2011 1248 3600 271 14 5133 243635 32611 2012 1264 3802 311 13 5390 242671 35446 2013 1714 4730 487 2 6933 358353 42685 2014 1701 4968 913 680 1748 2340 12350 339302 44318 2015 1367 3672 1444 583 1258 2759 11083 141703 78357 2016 1391 3013 670 272 737 1006 7089 284258 126380 2017 1328 3129 1642 515 1263 2415 10292 306047 143468 2018 608 1399 850 98 202 216 3373 106257 78485 Topam 11906 31451 7038 41 2148 5208 8736 66528 2212964 615755

