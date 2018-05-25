Zafer Algöz'den CNN Türk'e Muharrem İnce tepkisi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CNN Türk’te yayınlanan programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programda sık sık reklam arsı verilmesi tepki çekti.
Ünlü Oyuncu Zafer Algöz , Muharrem İnce’nin CNN Türk programında sık sık reklam arası verilerek sözünün kesilmesine tepki gösterdi.
Zafer Algöz , “Programın adını 2 Muharrem 4 reklam koysaydınız bari.Bırakmadınız ki ne söylüyor dinleyelim. Reklam dönüşü tekrar reklam kim olursa olsun gelen konuğa ayıp. @cnnturk” açıklamasında bulundu.
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