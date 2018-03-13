Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'ye geri döndü iddiası!

AKP'ye yakın medya organları ve gazeteciler olayı "FETÖ kumpası" olarak nitelendirip "seçilmiş iktidara sivil darbe girişimi" olarak değerlendirdiler. İktidarın FETÖ söylemleri her geçen gün daha da keskinleşti.

Bu şartlarda ortaya iki veri çıkıyordu. Birincisi, evlerde çıkan paralar ev sahiplerine aitti. İkinci gerçek ise savcıların FETÖ bağlantılı olduklarıydı.

Ancak evlerdeki paraların faiziyle birlikte sahiplerine iade edilmesi bu iddiaların gerçek dışı olduğunu kanıtladı.

Bu sırada evlerden çıkan paraların FETÖ tarafından yerleştirildiği iddia edildi.

Çolak'ın "Zafer Çağlayan geri döndü!" başlığıyla (13 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle: 17-25 Aralık süreci... Savcısından, emniyet müdürüne, polisinden valisine kadar kimler işin içindeyse ya tutuklandılar ya da açığa alındılar.

Hükümete yakın medyada bazı haberler de aynen şu ifadeler kullanıldı; "Davutoğlu Hoca, Ayet sallayan adama sırtını döndü." Kimileri ise Bağış'ın sahneye davet edilmemesine rağmen zorla çıktığını söylüyordu.

Seçim sonuçları geldiğinde; AKP yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8, MHP yüzde 15.2 oy aldı. AKP sandıktan kesin bir zaferle çıkıyordu. Bu sonuçlar 17-25 Aralık'ın seçmen nezdinde fazla bir karşılığı olmadığını ortaya koymuştu.

Muhalefet partileri CHP ve MHP temel propagandalarını "Yolsuzluk ve rüşvet" iddiaları üzerine kurmuştu. Mitinglerde seçmene telefon kayıtları dinletiliyordu.

"17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu" yerine "17-25 Aralık darbe girişimi" telaffuz ediliyordu. Rüşvet ve yolsuzluk ihtimallerini değerlendirmek, ortaya çıkan belgelerin gerçek olup olmadığını araştırmak tehlikeli bir hâl almıştı.

Egemen Bağış bir şekilde kareye girmişti. Ama görevden alınan diğer bakanlar ortada yoktu.

Ancak gel zaman git zaman arada çok şey değişti.

Ama bir konu unutulmadı; Çağlayan'ın 700 milyarlık (bugünkü kurla 464 bin Euro/2 milyon 171 bin TL) kol saati!

Neresinden tutsanız elinizde kalıyordu.

ABD'de başlayan Zarrab ve Halkbank davasında da Çağlayan'ın adı sıkça geçti. Zarrab, Çağlayan'a 40-50 milyon Euro kadar rüşvet verdiğini söyledi. AKP'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Erdoğan'dan Çağlayan'a davet!

Geçtiğimiz hafta sonu ulusal basının gözünden çok önemli bir olay kaçtı.

Zafer Çağlayan, "Büyük kongre delegesi" olarak AKP'ye resmen geri döndü, hem de Erdoğan'ın onayıyla!

AKP Mersin 6. Olağan kongresinde seçimlere tek aday olarak giren Cesim Ercik il başkanı seçildi. Büyük kongre için 19 kişilik asil delege listesinin ilk sırasında İl Başkanı Ercik, ikinci sırasında Zafer Çağlayan, üçüncü sırasında ise Kürşad Tüzmen var!

Çağlayan'ın yanı sıra eski bakanlardan Tüzmen de yeniden AKP'deydi. Protokolde de en ön sıraya oturtuldular. Hemen yanlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabinenin önemli isimleri oturuyordu.