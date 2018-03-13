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Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'ye geri döndü iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, "Zafer Çağlayan geri döndü" başlıklı yazısında eski Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın AK Parti'ye döndüğünü iddia etti. Çolak, Çağlayan'ın "Büyük kongre delegesi" olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla asil delege listesine girdiğini öne sürdü.

Zafer Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla AK Parti'ye geri döndü iddiası!

Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın AK Parti resmen geri döndüğünü yazdı. Çolak, "Büyük kongre delegesi' olarak Erdoğan'ın onayıyla AKP'ye döndü" dedi.

Çolak'ın "Zafer Çağlayan geri döndü!" başlığıyla (13 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

17-25 Aralık süreci... Savcısından, emniyet müdürüne, polisinden valisine kadar kimler işin içindeyse ya tutuklandılar ya da açığa alındılar.

Bu sırada evlerden çıkan paraların FETÖ tarafından yerleştirildiği iddia edildi.

Ancak evlerdeki paraların faiziyle birlikte sahiplerine iade edilmesi bu iddiaların gerçek dışı olduğunu kanıtladı.

Bu şartlarda ortaya iki veri çıkıyordu. Birincisi, evlerde çıkan paralar ev sahiplerine aitti. İkinci gerçek ise savcıların FETÖ bağlantılı olduklarıydı.

O günlerde telefon kayıtları, konuşmalar ortalığa saçıldı.

4 Bakan görevden alındı.

AKP'ye yakın medya organları ve gazeteciler olayı "FETÖ kumpası" olarak nitelendirip "seçilmiş iktidara sivil darbe girişimi" olarak değerlendirdiler. İktidarın FETÖ söylemleri her geçen gün daha da keskinleşti.

"17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu" yerine "17-25 Aralık darbe girişimi" telaffuz ediliyordu. Rüşvet ve yolsuzluk ihtimallerini değerlendirmek, ortaya çıkan belgelerin gerçek olup olmadığını araştırmak tehlikeli bir hâl almıştı.

17-25 Aralık'tan sonra ilk seçimler 30 Mart 2014'teydi.

Muhalefet partileri CHP ve MHP temel propagandalarını "Yolsuzluk ve rüşvet" iddiaları üzerine kurmuştu. Mitinglerde seçmene telefon kayıtları dinletiliyordu.

Bu süreçte Gülen medyasında AKP haberlerinin yerini CHP-MHP haberleri almaya başladı.

Seçim sonuçları geldiğinde; AKP yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8, MHP yüzde 15.2 oy aldı. AKP sandıktan kesin bir zaferle çıkıyordu. Bu sonuçlar 17-25 Aralık'ın seçmen nezdinde fazla bir karşılığı olmadığını ortaya koymuştu.

Egemen Bağış, seçim sonuçlarından sonra Erdoğan'ın balkon konuşmasına çıktı. Hemen Ahmet Davutoğlu'nun yanı başındaydı. Davutoğlu, duruma sinirlenmiş tepkisini beden diliyle gösteriyor ve Egemen Bağış'a sırtını dönüyordu.

Hükümete yakın medyada bazı haberler de aynen şu ifadeler kullanıldı; "Davutoğlu Hoca, Ayet sallayan adama sırtını döndü." Kimileri ise Bağış'ın sahneye davet edilmemesine rağmen zorla çıktığını söylüyordu.

zafer

Egemen Bağış bir şekilde kareye girmişti. Ama görevden alınan diğer bakanlar ortada yoktu.

Ancak gel zaman git zaman arada çok şey değişti.

Ama bir konu unutulmadı; Çağlayan'ın 700 milyarlık (bugünkü kurla 464 bin Euro/2 milyon 171 bin TL) kol saati!

Neresinden tutsanız elinizde kalıyordu.

ABD'de başlayan Zarrab ve Halkbank davasında da Çağlayan'ın adı sıkça geçti. Zarrab, Çağlayan'a 40-50 milyon Euro kadar rüşvet verdiğini söyledi. AKP'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Erdoğan'dan Çağlayan'a davet!

Geçtiğimiz hafta sonu ulusal basının gözünden çok önemli bir olay kaçtı.

Zafer Çağlayan, "Büyük kongre delegesi" olarak AKP'ye resmen geri döndü, hem de Erdoğan'ın onayıyla!

AKP Mersin 6. Olağan kongresinde seçimlere tek aday olarak giren Cesim Ercik il başkanı seçildi. Büyük kongre için 19 kişilik asil delege listesinin ilk sırasında İl Başkanı Ercik, ikinci sırasında Zafer Çağlayan, üçüncü sırasında ise Kürşad Tüzmen var!

Çağlayan'ın yanı sıra eski bakanlardan Tüzmen de yeniden AKP'deydi. Protokolde de en ön sıraya oturtuldular. Hemen yanlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabinenin önemli isimleri oturuyordu.

Erdoğan'ın Bozkurt yaptığı yer de AKP kongresinin yapıldığı spor salonunun önüydü. Yani biz bozkurta bakıp, tartışırken içeride böylesine önemli bir gelişme yaşanıyordu.

Peki AKP'liler bu konuda ne düşünüyor? Üzerinde bu kadar tartışmaların olduğu bir isim teşkilatta nasıl karşılanacak?

Bu konuyla ilgili olarak da yerel bir haber sitesinde yazarlık yapan AKP'li Emine Hocaoğlu şunları söylüyor (yazıdaki imla ve noktalamaya dokunulmamıştır) :

"...Sevinçli haber geldi; Bakanımız M. Zafer Çağlayan, Sn Cumhurbaşkanımızın daveti üzere uçağı ile (zat-ı alileriyle birlikte) Mersinimize Kongremize geliyor Değerli 'Dava Arkadaşlarım' Dünya ve ABD'nin maşası fetö ve Siyonist işbirlikçilerinin kurdukları bütün kumpaslara rağmen her zaman" Reisin yanında dimdik ayakta duruşu ile gurur duyduğumuz Sevenlerinin gönlünde hiç bir zaman eskimeyen, Ekonomi bakanımız Sn.ZAFER ÇAĞLAYAN'I 2. memleketi Mersin'de sevenleri ve seçmenleri hasretle ve özlemle ,Cumhurbaşkanı'mız ve genel başkanımız Sn.RECEP TAYYİP ERDOĞAN'nın katılacağı Mersin Ak Parti 6.Olağan İl Kongresinde REİSİN eşliğinde Sn ÇAĞLAYAN'nı da büyük bir arzu ve heyacan ile beklemekteler inşallah tek temmennimiz REİSİN bu sevdalılarının yüreğine bir serpmesidir... Herne olursa olsun dava bizim yol bizimdir inancı ile çıkmış olduğumuz bu yola REİSE ve onun dava arkadaşı, Sn.Bakanımız ZAFER ÇAĞLAYAN'A olan sevdamızdan asla vazgeçmedik. Hiç bir engel bizim bu inâncımıza mani olamaz, asla inandığımız yoldan geri dönmeyeceğiz. Selam Ve Dua ile Allah yar ve yardımcımız olsun..."

Hocaoğlu'nun söylemlerini AKP nezdinde teyit etmek için parti teşkilatlarında konuyu araştırdım. Tepkinin aksine bu yönde bir beklenti olduğu bilgisine ulaştım

Bakalım ilerleyen günlerde görevden alınan diğer bakanlar için de farklı gelişmeler yaşanacak mı?

Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler ve Egemen Bağış...

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Zafer Çağlayan milli bir değerdir... SAHİP ÇIKALIM....
@ilhanyumruksavar ARSIZA KAZZIK ÇAKMIŞLAR,BU TAKIRTI NEREDEN GELİYOR DEMİŞ.ADAM HIRSIZ RÜŞVETÇİ,İNSAN YÜZÜNE NASIL BAKIYOR HAYRET
@ilhanyumruksavar @ilhanyumruksavar 50 yıldır mecburu TÜRK olmakdan kurtuldum diyen soyu bozuk küresel rüşvetçi PAPA çocukları için MILLI BENIM için milliyetsiz
"Ayağına Sıkmak" diye bir tabir var ya tam cuk diye oturmuş. 750 bin tl lik saati rüşvet alıp koluna takan, 55 milyon € rüşvet iddiası karşısıda sessiz kalan birinin olduğu partiye OY vermek mi ? Yoksa vermemek mi? Düşünmek lazım.
Akp içinde ki pislik ve rezalet hiçbir zaman bitmeyecek,tabi ki hırsızlık ta devam edecek.
sıkıysa listeye sokmasın??????????????
@kimmuzik AKP ÜLKENİN İÇİNE ETTİ BIRAKTI,MİLLETİN DENGESİ BOZULDU,BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ.BUNU DÜŞMAN BİLE YAPAMAZDI AKP BAŞARDI.HA UNUTMADAN ATEİST TREND AKP VE YANDAŞLARI SAYESİNDE YÜKSELİŞTE.BUDA OLUMLU BİR GELİŞME
Ya ne olacaktı? Binali'nin ilk yaptığı iş neydi? bir öğrenin....
zafer caglayan milli degerse jet fadil sulun osmanda milli degerdir sahip cikalim
yetenekli, maharetli saate bakarak zamanı iyi bilen AKP nin has adamı olan zafer emmiye ihtiyacı var. zafer olmadan kasa dolmaz zafer olmaz.
Hayırsever işadamı reza nın altına yatıp milyon dolarları götüren devletin sırlarını satan papanın çocukları hırsızlara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.. Ne Mutlu Türküm Diyene
BAK SEYYYYYYN,HIRSIZLIK YAPMIŞTI.SARRABIN ALTINA YATANA BAK YİNE SAHNEDE.
Zafer Çağlayanı asla partimizde istemiyoruz. Onun partiye dönmesi zarar verir ve bunu izah edemeyiz.
@maytekin19601960 daha ne zafer çağlayanlar var partide..onlar ne olacak..
HESAP sormazsam namerdim diyen zurriyetsiz hırsızlara BASTON olmuş
calan cirpan rusvet yiyenler partisi
kimbilir ne vaad ler ve gebelikler var aralarında ??? ALLAH BÜYÜK , yargılandığınız günler de gelecek .... Tarafsız ve adil yargıçlar tarafından !!!!
konuşmasın diye ortaklar arasında olur. böyle işler koyun keçi tic. böyle olur.
Bir kaç tane saat lazım galiba
reis hırsızdan rüşvetciden ahlaksızdan medet umuyorsan vay haline
Devlet bahçeli sen bunlara kol kanat gerdin ya seni Allah bildiği gibi yapsın.
@devrimdeniz76 saati bahceli vermiştir. belki
Yakışır. Hiç şaşırmadım.
saat ne oldu. nerede kimde tek başına mı kullanıyor ortak mı
reza içerde para bitti tabi saatide satmıştır kesin,yeni rezalar arayacak mutlaka ,ha birde reza nın önüne yatacak olan vardı oda gelsin,
dik dur egilme ak mallar sizinle hırsızı arsızı doldurun alırsınız oyu
17-25 Aralık 2013 haram mal paylaşımı kavgasıdır.Fetöcü hainlerin ve paralel ortaklarının nekadar dindar olduğu ortaya çıkmıştır.
Körler sağırlar birbirini ağırlar anlayana...
çok da lazımdı
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