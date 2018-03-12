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'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü'nün içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı.

'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları ve Şehitleri Anma Günü'nün içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı.
'Zafer Haftası' açılış töreni, Çanakkale'de 103 yıl önce, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, askerler, gaziler, şehit aileleriyle öğrenci ve askerler törene katıldı. Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi.
Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, şunları söyledi:
"Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, Çanakkale Ruhu'nun doğduğu bu topraklarda şanlı ecdadımızın manevi huzurunda, ortak duyguları paylaşmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna ölümü hiç tereddüt etmeden göze alan, bu değerler uğruna şehit olmayı ulaşabilecek en yüksek mertebe, en büyük kutsal paye bilen şanlı ecdadımız bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale, Milli Mücadele'nin başlangıcıdır. Çanakkale, Türk'ün vatanseverliğinin, mücadele azminin, kahramanlığın sembolüdür. Çanakkale bir ulusun uyanışıdır. Çanakkale ölümsüz kahramanların vatanıdır, şehitler diyarıdır, vatan kalbinin attığı yerdir. Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal'dir. Vatan için, bayarak için, millet için hiç tereddüt etmeden hücum eden, can veren, vücudunu siper eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize selam olsun. Kahramanlar ordusuna selam olsun. Gazi Mustafa Kemal'a selam olsun. Emperyalist iç ve dış mihrakların desteklediği hain terör örgütleriyle çarpışarak vatanımızı savunan kahraman Mehmetçiğimize selam olsun. Çanakkale'den 'Zeytin Dalı' operasyonunda, Afrin'de destan yazan kahramanlarımıza selam olsun."
Vali Orhan Tavlı'nın konuşmasının ardından halk oyunları ekipleri ve mehter takımı gösterisi sergilendi. Türk Hava Kurumu'nun motorlu yamaç paraşütçüleri, Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk posterinin yanı sıra, üzerinde 'Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yılı Kutlu Olsun', 'Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz' yazılı filamalar ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTI
Çimenlik Kalesi'ndeki programın ardından, protokol üyeleri ve diğer katılımcılar ile birlikte, Çanakkale Valiliği önüne kadar 'Halk Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile zafer coşkusunu yaşadı. Valilik önünde düzenlenen törende ise şehitler diyarı Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal toprak, Çanakkale Boğazı'ndan alınan deniz suyu ve rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Vali Orhan Tavlı tarafından bu yıl Ankara'ya götürecek olan atletler Nihan Akaman ve Aşkın Sadi Aşkın'a teslim edildi. Ardından atletler, kutsal emanetleri Ankara'ya götürmek için 21'inci 'Zafer Koşusu'na başladı.
Kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinin sınırlarından geçirilerek, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.
Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

FOTOĞRAFLI

'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı

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