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Zafer Mahallesi Bilgi Evi hızla yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi, Zafer Mahallesi’nde uygulamaya başlattığı ‘Bilgi Evi’ projesine devam ediyor.Muş Belediyesi tarafından yapımına başlanan Zafer Mahallesi Bilgi Evi inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Zafer Mahallesi Bilgi Evi hızla yükseliyor

Muş Belediyesi, Zafer Mahallesi’nde uygulamaya başlattığı ‘Bilgi Evi’ projesine devam ediyor.
Muş Belediyesi tarafından yapımına başlanan Zafer Mahallesi Bilgi Evi inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık bir ay önce uygulamaya alınan proje, yapılan çalışmaların neticesinde gün yüzüne çıkmaya başladı. Faaliyete giren mevcut bilgi evleri gibi iki katlı yapılacak olan tesisin kaba inşaatında sona gelindi. Belediye Başkanı Feyat Asya, birim amirleri ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden bilgi evinde incelemelerde bulundu. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Asya, projenin detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Projenin, Muş Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında yaptığı en önemli hizmetler arasında yer aldığını belirten Başkan Asya, insan odaklı hizmetlerin önemine dikkat çekti. Geçen yıl Muratpaşa ve Sunay mahallelerinde iki bilgi evini yaparak hizmete sunduklarını anımsatan Başkan Asya, o tesislerden insanların istifade ettiğini müşahede etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Asya, “Vaatlerimizin arasında bulunan ‘Bilgi Evleri’ projesini mahallelerimizde uygulamaya devam ediyoruz. Geçen yıl iki mahallemizde bu tesislerimizi açtık. Şu anda Zafer ve Yeni mahallelerde iki projemiz uygulanıyor. Aynı şekilde bu yıl diğer mahallelerimizin bir kaçında da aynı tesisleri yapmayı planlıyoruz. Mevsim şartlarından dolayı uygulamaya aldığımız projeleri yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın bilabedel bilgiye ulaşmalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde kadın kardeşlerimizin faydalanabileceği kurslara ev sahipliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızın vakitlerini değerlendirebileceği alanlar oluşturarak sosyal sorumluluğumuzun yerine getirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu komplekslerimizin sayılarını daha da arttıracağız” dedi.

Zafer Mahallesi Bilgi Evi hızla yükseliyor

Zafer Mahallesi Bilgi Evi hızla yükseliyor

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