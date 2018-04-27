"Zafer Mihri" albümü tanıtım konseri

İSTANBUL (AA) - Abdülbaki Kömür yönetimindeki ezgi-marş atölyesinden ortaya çıkan Grup Sancaktar, tamamı yeni eserlerden oluşan ilk albümü "Zafer Mihri"ni yeni çalışmalarını okudukları konserle tanıttı.

Yedi Hilal Derneği'nin desteğiyle, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen albüm tanıtım gecesine müzikseverlerin yanı sıra ezgi ve marşlarıyla tanınan meşhur sanatçılar da katıldı.

Konser öncesinde bir konuşma yapan Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, Grup Sancaktar'ın ilk kez 2016'da sahne aldığını, 2 yıllık bir gayretin sonucu ilk albümlerini dinleyicilerle buluşturduklarını söyledi.

Enesoğlu, "grubun ağabeyi, hocası ve mihmandarı" olarak tanıttığı Abdülbaki Kömür, Yedi Hilal Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuri Sincanlı, albümde gruba vokallik yapan sanatçılarla gecenin ve albümün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Müziğimiz 2000'li yıllardan sonra kesintiye uğradı"

Şair Ahmet Mercan "Sensizliğin Harmanı" isimli şiirini okuduktan sonra yaptığı konuşmada, "Bizim müziğimiz 2000'li yıllardan sonra bir kesintiye uğradı ve evsiz kaldı. Bugün saçak altında sığınmaktan kurtuldu ve sahici bir ev bulmuş oldu. Bu bir öncülük hareketi olacak ve farklı sanat dallarında da bu uzun yolcuğun bereketini göreceğiz." ifadelerini kullandı.