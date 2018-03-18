HABER

Zaferin yıl dönümünde Mehmetçiğe anne yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi" Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde Çanakkale’de görev yapan askerlere yapılan ikramlarla devam etti.Proje kapsamında Çanakkale Eceabat’ta bulunan Kabatepe Jandarma Karakolunu ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyet, Bacıyan-ı Meram’da yapılan anne yemeklerini askerlere ikram etti.

Zaferin yıl dönümünde Mehmetçiğe anne yemeği

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi" Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde Çanakkale’de görev yapan askerlere yapılan ikramlarla devam etti.
Proje kapsamında Çanakkale Eceabat’ta bulunan Kabatepe Jandarma Karakolunu ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyet, Bacıyan-ı Meram’da yapılan anne yemeklerini askerlere ikram etti. Jandarma Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında ilk olarak Şırnak’ta vatan savunmasını sürdüren Mehmetçiğe, Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifinde hazırlanan anne yemeklerinin ulaştırılmasıyla gerçekleştirilmişti. Proje kapsamında Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, meclis üyeleri ve Meram muhtarlar derneği başkanı Çanakkale’de vatani görevini yerine getiren askerleri de anne yemeği ile buluşturdu. Meram Belediyesi bünyesinde bulunan Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifindeki kadınlar, özenle ve anne şefkatiyle hazırladıkları su böreği, sarma, dolma, içli köfte, baklava, turşu gibi yiyecekleri Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünde Çanakkale’deki ana kuzusu Mehmetçiklere gönderdi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, karavanadaki yemekleri askerlere kendisi ikram ederken anne yemeklerini özlediklerini belirten Mehmetçikler Başkan Toru’ya teşekkür ettiler. Yapılan projenin çok özel ve güzel olduğunu belirten Alay Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, “Ordumuzun arkasında bu millet oldukça ve bu milletin dualarını aldıkça yürür gider, önünde kimse duramaz” dedi.

“Rabbim şanlı ordumuzu korusun”
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Çanakkale’de Mehmetçiklerle bir arada olmanın onur ve gurur olduğunu dile getirirken, “Aralık ayında Ana Kucağından Peygamber Ocağına diyerek başladığımız proje yıl sonuna kadar devam edecek. Bu kapsamda Çanakkale’de özellikle sizlerle beraber olmak bizlere keyif verdi. Hepinizle gurur duyuyoruz. Devletimizin ve milletimizi bekası için bizler rahat yaşarken sizler bizim adımıza nöbet tutuyorsunuz. Her daim dualarımız sizlerle. Rabbim şanlı ordumuzu korusun” şeklinde konuştu. Başkan Toru askerlere yine Bacıyan-ı Meram Kadın Kooperatifinde hazırlanan havlu takımlarını hediye ederken, hep beraber hatıra fotoğrafı çektirildi.
Başkan Toru, Orgeneral Avsever ve Korgeneral Aksakallı ile bir araya geldi
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Çanakkale’de bulunan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avseven ve 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile bir araya geldi. Başkan Toru, Avseven ve Aksakallı ile “Ana Kucağından Peygamber Ocağına” projesi ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Zaferin yıl dönümünde Mehmetçiğe anne yemeği

Zaferin yıl dönümünde Mehmetçiğe anne yemeği

Zaferin yıl dönümünde Mehmetçiğe anne yemeği

Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit ettiTaksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti
Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

İstanbul'da skandal görüntüler! Öldürülen teröristleri böyle andılar

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum' diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

'Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum' diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Bahçeli dokuzuncu kez genel başkan

Cumhurbaşkanı, temel atma töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı, temel atma töreninde konuşuyor

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.