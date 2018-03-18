Zaferin yıl dönümünde Mehmetçiğe anne yemeği

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi" Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde Çanakkale’de görev yapan askerlere yapılan ikramlarla devam etti.

Proje kapsamında Çanakkale Eceabat’ta bulunan Kabatepe Jandarma Karakolunu ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve beraberindeki heyet, Bacıyan-ı Meram’da yapılan anne yemeklerini askerlere ikram etti. Jandarma Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında ilk olarak Şırnak’ta vatan savunmasını sürdüren Mehmetçiğe, Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifinde hazırlanan anne yemeklerinin ulaştırılmasıyla gerçekleştirilmişti. Proje kapsamında Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, meclis üyeleri ve Meram muhtarlar derneği başkanı Çanakkale’de vatani görevini yerine getiren askerleri de anne yemeği ile buluşturdu. Meram Belediyesi bünyesinde bulunan Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifindeki kadınlar, özenle ve anne şefkatiyle hazırladıkları su böreği, sarma, dolma, içli köfte, baklava, turşu gibi yiyecekleri Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünde Çanakkale’deki ana kuzusu Mehmetçiklere gönderdi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, karavanadaki yemekleri askerlere kendisi ikram ederken anne yemeklerini özlediklerini belirten Mehmetçikler Başkan Toru’ya teşekkür ettiler. Yapılan projenin çok özel ve güzel olduğunu belirten Alay Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, “Ordumuzun arkasında bu millet oldukça ve bu milletin dualarını aldıkça yürür gider, önünde kimse duramaz” dedi.