Zam alan lastik işçileri sendika başkanını omuzlarda taşıdı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- LASTİK-İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılması İzmit'te lastik işçileri tarafından coşkuyla kutlandı. Meşaleler yakan işçiler, Sendika Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı omuzlarda taşıdı. Karacan, destek hizmetlerinde çalışan işçilere yıllık yüzde 25, kadrolu çalışan işçilere ise yaklaşık yüzde 12 oranında zam yapıldığını belirtti.

Bir otelde Lastik İş Sendikası ile işveren temsilcileri arasındaki toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, İzmit'te bulunan bir lastik fabrikası önünde işçilerle bir araya gelerek, toplu iş sözleşmesinin detaylarını paylaştı. İşçiler fabrika önünde meşalelerle karşıladıkları Abdullah Karacan için "Bu işçi seninle gurur duyuyor" diye slogan attı. Büyük sevinç yaşayan işçiler, Karacan'ı bir süre omuzlarda taşıdı.

Abdullah Karacan işçilere yönelik yaptığı konuşmada, "Destek bölümünde çalışan arkadaşlarımız çok uzun dönemden beri ikinci sınıf vatandaş olarak görüldü. Hiçbir sosyal hakkı olmadan, sadece asgari ücretle çalışıyordu. Bugün itibarıyla Lastik-İş Sendikası'nın bir ferdi olarak yer alıyorlar. Bu arkadaşlarımızın bugün tüm sosyal hakları artık var. Arkadaşlarımıza sabretmelerini söylemiştik. Bundan sonra çok daha iyi bir duruma gelebilecek bir süreci yürürlüğe sokacağız. Ülkemizde geçmiş dönem hakların kaybedildiği dönemde sizlerin desteğiyle eşit iş, eşit ücrette devam ediyoruz. Bizim aldığımız zam, enflasyon değerinin çok çok üstündedir" dedi.