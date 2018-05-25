Zaman gazetesi avukatı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin avukatlarından Ali Odabaşı, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sorularının sızdırılması davasının sanıkları arasında yer alan Odabaşı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Odabaşı'nın davanın görüldüğü Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
2005-2015 yılları arasında FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin avukatı olarak görev yapan Odabaşı hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirtildi.
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