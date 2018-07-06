Zaman Gazetesi davasında karar (1)

Özden ATİK - İstanbul DHA - KAPATILAN Zaman gazetesi eski yazarlarının yargılandığı davada karar çıktı

Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10,5 yıl hapis cezası verildi. Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan ise "silahlı terör örgütünü üye olmak" gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. İbrahim Karayeğen'e ise 9 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti. Davada 4 tutuklu 11 sanık yargılanıyordu.



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