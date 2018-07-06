HABER

Zaman Gazetesi davasında karar (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Özden ATİK - İstanbul DHA - KAPATILAN Zaman gazetesi eski yazarlarının yargılandığı davada karar çıktı Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10,5 yıl hapis cezası verildi.

Özden ATİK - İstanbul DHA - KAPATILAN Zaman gazetesi eski yazarlarının yargılandığı davada karar çıktı

Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a 10,5 yıl hapis cezası verildi. Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan ise "silahlı terör örgütünü üye olmak" gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. İbrahim Karayeğen'e ise 9 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar ise beraat etti. Davada 4 tutuklu 11 sanık yargılanıyordu.

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Akaryakıt istasyonuna at üstünde geldiAkaryakıt istasyonuna at üstünde geldi
Seydikemer'de nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' görüntülendiSeydikemer'de nesli tükenmekte olan 'alaca sansar' görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lüks villada korkunç son!

Lüks villada korkunç son!

Kapatılan Zaman gazetesi davasında ceza yağdı!

Kapatılan Zaman gazetesi davasında ceza yağdı!

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'

Babadan şok sözler! 'Annen ölünce seninle evleneceğim'

Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı

Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2018 diyanet dini günler takvimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.