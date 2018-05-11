Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Kayyıma devredildikten sonra kapatılan FETÖ'nün Zaman gazetesinin eski yazarları ve yöneticilerinin “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliğinden yargılandıkları davanın dördüncü duruşmasında 5 sanığın daha esas hakkındaki savunmaları tamamlandı.

ALİ BULAÇ VE MEHMET ÖZDEMİR TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme Şahin Alpay’ın ev hapsini kaldırırken, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir’in tahliyesine karar verdi. Bir sonraki celse 7-8 Haziran tarihlerine ertelendi.

Zaman gazetesinin eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı 17’si tutuklu 31 sanıklı davanın duruşması Çağlayan’daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal, Mehmet Özdemir ile tutuksuz sanıklar Şahin Alpay, Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural Akman, Orhan Kemal Cengiz ve İhsan Dağı hazır bulundu. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, AB Delegasyonu'ndan Sema Kılıçer, Af Örgütü'nden Milena Buyum, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Emma Sinclair Webb ve Article 19 Temsilcisi Georgia Nash de izledi.

SONRAKİ CELSE 7-8 HAZİRAN'DA

Avukatların tahliye taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Şahin Alpay’ın ev hapsini kaldırırken Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir tahliye edildi. Bir sonraki celse 7-8 Haziran tarihlerine ertelendi.

