ZAMAN GAZETESİ ESKİ ÇALIŞANLARININ DAVASINDA KARAR...

-10 SANIĞA SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ VE YARDIMDAN HAPİS CEZASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarından oluşan 18 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 10 sanık "Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve üye olmadan yardım" suçlarından 3'er yıldan 9'ar yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanığa beraat verilirken; 3 sanığın dosyası ise ayrıldı. Davada, tüm sanıkların darbeye teşebbüs suçlarından ise beraatine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 9'u tutuklu, toplam 15 sanık katıldı. Duruşmada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı. Daha sonra mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

TÜM SANIKLARA DARBE TEŞEBBÜS SUÇLARINDAN BERAAT

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve " Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatine hükmetti.