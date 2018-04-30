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ZAMAN GAZETESİ ESKİ ÇALIŞANLARININ DAVASINDA KARAR...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

-10 SANIĞA SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ VE YARDIMDAN HAPİS CEZASI...

-10 SANIĞA SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ VE YARDIMDAN HAPİS CEZASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarından oluşan 18 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 10 sanık "Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve üye olmadan yardım" suçlarından 3'er yıldan 9'ar yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanığa beraat verilirken; 3 sanığın dosyası ise ayrıldı. Davada, tüm sanıkların darbeye teşebbüs suçlarından ise beraatine karar verildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 9'u tutuklu, toplam 15 sanık katıldı. Duruşmada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı. Daha sonra mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

TÜM SANIKLARA DARBE TEŞEBBÜS SUÇLARINDAN BERAAT
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve " Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatine hükmetti.

10 SANIĞA CEZA
Heyet, "Silahlı Terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan Hakan Taşdelen, Ahmet Metin Sekizkardeş, Faruk Akkan'a 9 yıl hapis cezası verdi. Sanık Osman Nuri Arslan, Ahmet İrem ve Yüksel Durgut ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Murat Avcıoğlu ise "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken; sanıklar Cuma Kaya, Alaattin Güner, Hüseyin Turan aynı suçtan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliyelerine karar verildi.

5 SANIĞA BERAAT
Sanıklar Zafer Özsoy, Hüseyin Belli, Onur Kutlu, İsmail Küçük ve Ali Hüseyin Çelebi hakkında ise "Silahlı Terör örgütüne üye olma" suçundan beraat kararı verildi. Beraat eden sanık Zafer Özsoy'un tahliyesine de hükmedildi. Sanıklar Osman Nuri Öztürk, Şeref Yılmaz ve Süleyman Sargın hakkında dava dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
Gazetenin eski yazarları Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 31 sanık hakkındaki ana davanın, 5 Nisan tarihli duruşmasında savcı mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilirken; 29 sanığın ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve 2 sanığın da "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Dava dosyası 20 sanık yönünden ayrılmıştı. FETÖ'nün kapatılan yayın organlarında çalıştıkları ve yöneticilik yaptıkları iddia edilen sanıklar Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Murat Avcıoğlu, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hüseyin Turan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaatin Güner, Osman Nuri Öztürk, Süleyman Sargın, Ali Hüseyin Çelebi, İsmail Küçük, Onur Kutlu, Hüseyin Belli, Yüksel Durgut ve Ahmet İrem'in (18 sanık) dava dosyaları ile diğer sanıklar Adil Gülçek ve Sedat Yetişkin hakkındaki davalar da ayrılmıştı. Zaman gazetesi yazarlarının 17-25 Aralık 2013 sürecinde algı mühendisliğine katkıda bulunduğu belirtilen iddianamede, örgüt medyasının, diğer medya kuruluşlarıyla dirsek temasına geçtiği, kumpas ve komplolarla başlatılacak operasyonlara dair sinyal verdiği belirtiliyordu.

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