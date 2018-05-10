Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 11 sanık, esas hakkında savunma yapıyor.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Bulaç, İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Mehmet Özdemir, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanıklar Şahin Alpay, Nuriye Ural, İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Orhan Kemal Cengiz ile avukatları katıldı.
Duruşmada, mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Mümtazer Türköne, dosyadaki delillerin yalnızca makalelerden ibaret olduğunu ileri sürerek, "Biz makalelerimizden yargılanıyoruz. Word dosyasına attığımız bir yazı delil olarak kullanılamaz. Bu yargılamayı sakatlayacak bir durumdur. Mütalaadan bir gün önce mahkemeye ulaşan 92 makale suç delili olarak yer almıştır. Savcının bir gün önce mesai saatinin bitimine yakın ele geçen delillerle mütalaa hazırlaması hayatın olağan akışına aykırıdır." dedi.
Duruşmaya öğle arası verildi.
- Mütalaadan
Cumhuriyet savcısı, 5 Nisan'da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, İhsan Duran Dağı ve Orhan Kemal Cengiz'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcı, sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
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