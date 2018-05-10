HABER

Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

Aralarında Mümtazer Türköne ile Ali Bulaç'ın da bulunduğu kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarı 6'sı tutuklu 11 sanığın "darbeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanmalarına devam ediliyor - Sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapıyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 11 sanık, esas hakkında savunma yapıyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Bulaç, İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Mehmet Özdemir, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanıklar Şahin Alpay, Nuriye Ural, İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Orhan Kemal Cengiz ile avukatları katıldı.

Duruşmada, mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Mümtazer Türköne, dosyadaki delillerin yalnızca makalelerden ibaret olduğunu ileri sürerek, "Biz makalelerimizden yargılanıyoruz. Word dosyasına attığımız bir yazı delil olarak kullanılamaz. Bu yargılamayı sakatlayacak bir durumdur. Mütalaadan bir gün önce mahkemeye ulaşan 92 makale suç delili olarak yer almıştır. Savcının bir gün önce mesai saatinin bitimine yakın ele geçen delillerle mütalaa hazırlaması hayatın olağan akışına aykırıdır." dedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

- Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı, 5 Nisan'da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, İhsan Duran Dağı ve Orhan Kemal Cengiz'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip''Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'
Muharrem İnce'den flaş açıklama!Muharrem İnce'den flaş açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vali arasında gülümseten diyalogCumhurbaşkanı Erdoğan ile Vali arasında gülümseten diyalog
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali bulaç Mümtazer Türköne Zaman gazetesi

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

İlginizi Çekebilir

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, görüşmesinde neler konuşuldu?

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Diyarbakır'da oteller tıklım tıklım

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Diğer Haberler
Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

Elif Çakır, 1999 seçimini hatırlattı! AK Parti'yi uyardı

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

Yengesine dehşeti yaşattı! Çocuklar yan odada uyurken...

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.