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Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 01:07 | Son Güncelleme

Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki dava

İSTANBUL (AA) - Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç ile Mehmet Özdemir tahliye edildi.

Jandarma ekipleri tarafından Silivri Kınalı Gişelerine getirilen Bulaç ve Özdemir'i yakınları karşıladı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Bulaç ve Özdemir'in tahliyesine karar verilmişti.

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