Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki dava

Alpay, bilgisayarında bulunan "Gülen'e sorular" adlı belgede, "Fethullah'a evrim teorisi ile İslam inancının bağdaşıp bağdaşmayacağını" sorduğunun belirtildiğini aktararak, "Söz konusu belgedeki sorular, Gülen ile mülakat yapmayı tasarlayan bir gazeteci arkadaşın, çeşitli meslektaşlara yönelttiği 'Ne sorayım?' sorusuna cevaben önerilmişti. Evrim teorisinin geçerliliğine inanan bir sosyal bilimci olarak Müslüman bir din adamı olan Gülen'e bu soruyu sormak istememden; bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek istememden daha doğal ne olabilir? Savcılık makamının nasıl olup da bu soruda bir suç delili bulduğunu anlamak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

- "Gazeteye el konulmasına duyduğum tepkiyi göstermek amacıyla Zaman binasına gittim"

Alpay, yine bilgisayarında ele geçen "Zaman'da son günüm: 4 Mart 2016" başlıklı metin belgesini ise "Gazeteye el konulduğu gün yaşananlarla ilgili aldığım notlardır. Evet, bu kayıtta belirtildiği üzere, 14 yıldır köşe yazdığım gazeteye el konulmasına duyduğum tepkiyi göstermek amacıyla Zaman binasına gittiğim, orada bir de konuşma yaptığım doğrudur. O gün orada tepkilerini göstermek için sadece benim gibi Zaman yazarları ve çalışanları değil, Gazeteciler Cemiyeti'nden, hatırladığım kadarıyla, Orhan Birgit, Pınar Türenç ve başka gazeteciler yanında CHP milletvekilleri de vardı. Evet, Ali Bulaç'ın orada yaptığı konuşmayı beğendiğimi de not ettim. Bunların neresi bir suç delili olarak mütalaa edilebilir, anlamak mümkün değildir." diye konuştu.