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Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi.


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