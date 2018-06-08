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Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:29 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay, Nuriye Ural, İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Orhan Kemal Cengiz ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların ve avukatların, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının ve taleplerinin alınmasının ardından, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Turan Alkan, İbrahim Karayeğen, Mustafa Ünal ve Mümtazer Türköne'nin üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tespit tutanakları, sanık İbrahim Karayeğen'de ByLock tespiti gibi deliller kapsamında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren müşahhas deliller bulunması, Karayeğen haricindeki diğer tutuklu sanıklara atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçların tamamının tutuklama sebeplerinin kanuni karine olarak varsayıldığı, katalog suçlardan oluşu, sanıklara isnat edilen suçların kanunda öngörülen cezalarının alt ve üst sınırlarının kaçma şüphesini doğurması, eylemlerinin yoğunluğu da dikkate alındığında, sanıkların eylemlerinin sübuta ermesi halinde sanıklara verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbiri ile tutuklama tedbirinin ölçülü olması gibi sebeplerle sanıklar üzerinde adli kontrol hükümleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşunu dikkate alarak, oy çokluğuyla sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Üye Hakim Abdullah Ok, karara muhalefet şerhi koydu. Geçen celse sanık Ali Bulaç'ın tahliyesine muhalefet şerhi koyduğunu belirten Ok, "Sanık Ali Bulaç'a atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile bu sanık hakkındaki delillerin dosyamızdaki diğer tutuklu sanıkların durumları ile benzer olduğunu, bu durumda 'benzer durumda olan sanıklara benzer muamele yapılması' yani 'eşitlik' ve 'usulde paralellik' ilkesi uyarınca tüm tutuklu sanıkların tahliyesi gerektiği kanaatinde olduğumdan yargılama sonunda sanıklara ceza tayini edilip edilmeyeceği, sanıkların suçlu bulunması halinde sanıklar hakkında uygulanacak kanun maddeleri ile verilecek cezanın miktarından bağımsız olarak tutuklu sanıklar hakkındaki tutukluluğun devamına yönelik çoğunluğun görüşüne muhalifim." ifadelerini kullandı.

Heyet, bir sonraki duruşmanın 5, 6 Temmuz'da yapılmasını kararlaştırdı.

- Mütalaadan

Cumhuriyet savcısı, 5 Nisan'da sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, İhsan Duran Dağı ve Orhan Kemal Cengiz'in "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, sanıklar Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Nuriye Ural'ın "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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