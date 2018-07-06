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Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:51 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı - Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ı, 8 yıl dokuzar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ı ise 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı - Heyet, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının yargılandığı davada, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8 yıl dokuzar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal ise 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen aranın ardından 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl dokuzar ay, sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ın ise aynı suçtan 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan'ın da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine hükmetti.

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Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki dava

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