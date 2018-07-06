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Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:52 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılan Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a, iyi hal indirimi uygulanmadı - Tutuksuz sanıklar İhsan Duran Dağı, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz'in tüm suçlardan beraatine hükmeden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Ahmet Turan Alkan ve İbrahim Karayeğen'in, Anayasa Mahkemesi'nin "Şahin Alpay kararı"nı dikkate alarak tahliyesine karar verdi - Hakim Abdullah Ok'un muhalefet yazısından: - "Sanıklar FETÖ mensubu olmamakla birlikte FETÖ tarafından uygulamaya konulan 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlık aşamalarına yazılarıyla destek vermişlerdir. Kaldı ki örgüt üyesi olma şartı, darbenin asıl failleri içindir ve kastedilen örgüt, darbe oluşumudur. Darbeye yardım eden ya da müşterek fail olarak katılan kişiler için örgüt üyesi olma şartı yoktur"

İSTANBUL (AA) - "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılan Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a, iyi hal indirimi uygulanmadı, 5 sanığın tüm suçlardan beraatine hükmedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı.

Tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan ile tutuksuz sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç'ın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık hali içinde olmalarını da göz önüne alarak indirim uyguladığı cezayı 8 yıl dokuzar aya düşürdü.

- Türköne ve Ünal'ın cezasında indirime gidilmedi

Heyet, tutuklu sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ı ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl altışar ay hapisle cezalandırırken, bu sanıkların cezasında, yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık hali içinde olmamalarını göz önünde tutarak herhangi bir indirim uygulamadı.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Karayeğen'in de aynı suçtan, iyi hal indirimi uygulanmadan 9 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, sanıklar Şahin Alpay, Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, İbrahim Karayeğen ve Mustafa Ünal hakkında ayrıca, "anayasal düzen, TBMM ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise suçların kanuni unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraate yönelik hüküm kurdu.

- 5 sanığa tüm suçlardan beraat

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar İhsan Duran Dağı, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz'in ise "anayasal düzen, TBMM ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarının tümünden, suçların kanuni unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerini kararlaştırdı.

Beraat eden 5 sanığın, gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri süreler nedeniyle maddi-manevi tazminat davası açma hakları bulunduğunu hatırlatan heyet, bu sanıklarla ilgili daha önce verilen adli kontrol tedbiri kararlarının da kaldırılmasına hükmetti.

- Tahliyede Alpay ve Bulaç kriteri

Heyet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ceza alan tutuklu sanıklar Ahmet Turan Alkan ve İbrahim Karayeğen'in, verilen cezanın süresi, hüküm verilmesi, tutuklu kaldıkları süre, yaş ve sağlık durumları ile aynı miktarda ceza hükmedilen sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın, bu mahkeme ve Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye edilmiş olmaları gerekçeleriyle oy birliğiyle tahliyesine de karar verdi.

Tahliye edilen bu sanıklar hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması da kararlaştırıldı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl altışar ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ın da ceza miktarı, mahkumiyete konu suçun tutuklama sebebi sayılan suçlardan olması, kaçma ihtimalinin bulunması ve tutuklama şartlarının devam etmesi gerekçeleriyle bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, aynı suçtan 8 yıl dokuzar ay hapis cezası öngördüğü Şahin Alpay ile Ali Bulaç ile ilgili tahliye olduktan sonra konulan "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirinin devamına, "haftada bir gün imza verme" zorunluluğundan oluşan tedbirin ise kaldırılmasına hükmetti.

- Üye hakimin kararlara muhalefeti

Mahkeme heyetince sanıklar Ali Bulaç, Şahin Alpay, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal hakkında verilen kararlara, üye hakim Abdullah Ok tarafından, "bu sanıklara 'anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs' suçu kapsamında ceza verilmesi gerektiği ve 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırılması yönündeki karara muhalif kaldığı" nedeniyle muhalefet şerhi konuldu.

Hakim Abdullah Ok, muhalefet yazısında, "Sanıkların klasik anlamda FETÖ mensubu olmadıkları kanaatindeyim. Ancak sanıklar FETÖ mensubu olmamakla birlikte FETÖ tarafından uygulamaya konulan 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlık aşamalarına yazılarıyla destek vermişlerdir. Kaldı ki örgüt üyesi olma şartı, darbenin asıl failleri içindir ve kastedilen örgüt, darbe oluşumudur. Darbeye yardım eden ya da müşterek fail olarak katılan kişiler için örgüt üyesi olma şartı yoktur" ifadelerini kullandı.

Hakim Ok ayrıca, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ın da delillerin toplanması, hüküm tesis edilmesi ve suçun sanıklar lehine değişme ihtimaline göre tahliye edilmeleri gerektiği yönünde muhalif görüş bildirdi.

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