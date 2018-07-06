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Zaman Gazetesi eski yazarlarının yargılandığı davada karar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Özden ATİK-Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 6 sanığa "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan ceza verdi. Sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a herhangi bir indirim uygulanmadan 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verilirken; sanıklar Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan'a 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Sanık İbrahim Karayeğen ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 5 sanık ise, tüm suçlardan beraat etti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay, Nuriye Ural, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Orhan Kemal Cengiz, İhsan Duran Dağı avukatları katıldı. İki gün boyunca görülen davada, sanıkların son sözleri alındı. Daha sonra karar için saat 16.00'a kadar ara verildi.

6 SANIĞA CEZA
Mahkeme heyeti, sanıklar Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık hali içinde olmalarını dikkate alarak 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Ahmet Turan Alkan'ın tahliyesine ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Diğer sanıklar Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına da hükmeden heyet, bu sanıklar hakkındaki en yakın karakola imza atma adli kontrolünün kaldırılmasına da hükmetti. Sanık İbrahim Karayeğen'e de "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık hali içinde olmamasını dikkate alan heyet, 9 yıl hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.

MÜMTAZER TÜRKÖNE VE MUSTAFA ÜNAL'A TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI
Heyet, sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'a ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, bu sanıkların yargılama sürecindeki davranışları ve pişmanlık hali içinde olmamasını dikkate alarak haklarında herhangi bir indirim uygulamadı ve tutukluluklarının devamına hükmetti. Mahkeme, ceza alan tüm sanıklar hakkında "Anayasal düzeni, TBMM'yi hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraat kararı verdi.

5 SANIĞA BERAAT
Sanıklar İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz'in ise tüm suçlardan ayrı ayrı beraatlerine hükmedildi. Heyet, beraat eden sanıklar hakkındaki tüm adli kontrol kararlarının kaldırılmasına da hükmetti.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI
Karar oy çokluğuyla alınırken; sanıklara verilen tahliye kararları oy birliğiyle alındı. Üye hakim Abdullah Ok karara muhalefet şerhi düştü. Üye hakim Ok, sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ın tahliyesine karar verilmesi gerektiği ve sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Mustafa Ünal hakkında ayrıca "Anayasa'yı ihlal" suçundan ceza verilmesi gerektiği yönünde karara muhalefet şerhi düştü.

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