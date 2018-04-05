Zaman gazetesi eski yönetici ve yazarları hakkındaki davada mütalaa

Mütaalada, Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal'ın örgüte sadakatinden vazgeçmediği, örgüt üyesi olmadığını söylese de örgütle ilgili tek bir eleştiri yazısı yazmadığı, tüm yazılarını FETÖ'nün bakış açısıyla kaleme aldığı ve örgütün şirketlerinin içinin boşaltılmasına yardım ettiği tespitlerinde bulunuldu. Mütalaada, "toplumu darbe girişimine hazırlamaya çalıştığı", "darbenin nesnel koşullarını oluşturma yönünde faaliyet gösterdiği" anlaşılan sanık Ünal'ın "Anayasa'yı ihlal" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada esas hakkındaki mütalaasını okuyan Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Mehmet Özdemir'in "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı 17'si tutuklu 31 sanıklı davada, esas hakkındaki mütalaa açıklanıyor.

Zaman gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Turan Alkan'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki evini ziyaret ederek övgü dolu yazı yazdığı, Gülen'e sadık kalarak ve örgüt hiyerarşisi içinde hareket ederek yazılar kaleme aldığı ve darbenin nesnel koşullarının oluştuğuna toplumu iknaya çalıştığı vurgulanan mütalaada, Alkan hakkında da "Anayasa'yı ihlal ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Mütalaada sanık İhsan Duran, Orhan Kemal Cengiz hakkında da "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar Nuriye Ural ve Lalezar Sarıibrahimoğlu hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenirken, bu sanıklar için "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraat talep edildi.

Duruşmaya öğle arası verildi. Öğleden sonra esas hakkındaki mütalaanın okunmasına devam edileceği belirtildi.