Zaman Gazetesi sahibi: Acı çektirdiğimiz herkesten özür diliyorum

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, sanıklar ve avukatların, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlarının dinlenilmesiyle devam edildi.

Davaya müdahil olan Balyoz mağdurlarının avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, 7 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu cezası istenen savcılık mütalaasına kısmen katıldıklarını söyledi. Geçmişte Balyoz davası sanıklarının adil yargılanmadığını ancak kendilerinin adil bir yargılama talep ettiğini belirten Erol, sanıklar arasında suçsuz olduğunu değerlendirdikleri kişiler bulunduğunu, bunların ayrılmasını istediklerini bildirdi.

Daha sonra söz alan sanıklardan Alaeddin Kaya, "Bazı acıları paylaşmakta geciktiğim için özür dilerim. Ali Tatar'a kavuşan Satı ana için başsağlığı diliyorum. İsmini bilemediklerim dahil tüm acılı insanlardan özür ve af diliyorum. Lütfen beni affetsinler" dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin bildiği bir konu olmadığını savunan Kaya, şöyle devam etti: