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 ZAMAN GAZETESİ YAZARLARININ YARGILANDIĞI DAVA

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada tahliye çıkmadı.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyıma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada tahliye çıkmadı. Sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarının alındığı duruşma, 5-6 Temmuz tarihine bırakıldı. Öte yandan üye hakim geçen celse tahliye edilen sanık Ali Bulaç'ın durumu ile diğer tutuklu sanıkların durumunun benzer olması gerekçesiyle diğer tutuklu sanıkların da tahliye edilmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi düştü.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ile tutuksuz sanıklar Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay, Nuriye Ural, İhsan Duran Dağı, Lalezer Sarıibrahimoğlu ve Orhan Kemal Cengiz ile avukatları katıldı. Duruşma, mütalaaya karşı sanık savunmalarıyla devam etti.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal'ın sanıkların kaçma şüphesi, eylemlerin yoğunluğu dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddeden heyet, duruşmanın 5-6 Temmuz tarihine bırakılmasına hükmetti. Öte yandan üye hakimlerden Abdullah Ok, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına şeklindeki karar muhalefet şerhi koydu. Üye hakim Ok, geçen celse sanık Ali Bulaç'ın tahliyesine muhalefet şerhi koyduğunu belirterek "Sanık Ali Bulaç'ın atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile diğer tutuklu sanıkların durumlarının benzer olduğunu, benzer durumda olan sanıklara benzer muamele yapılması yani eşitlik ve usulde paralellik ilkesi uyarınca tüm tutuklu sanıkların tahliyesi gerektiği kanaatinde" olduğunu ifade etti.

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