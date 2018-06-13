Zamanda yolculuğun adresi; Safranbolu

ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Osmanlı mimarisini yansıtan ev ve konakları, han ve çeşmelerinin oluşturduğu tarihi dokusuyla bayram tatilinde misafirlerini zamanda yolculuğa çıkaracak. Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla otellerde yüzde 100 doluluk yaşanıyor. Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası, kanyonları ve doğasıyla da turizmin cazip yerlerinden birisi olurken, bayram tatili süresince günübirlik ve konaklamalı binlerce turisti ağırlayacak. Karabük Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramda Safranbolu'yu tercih edeceklerin şanslı olacağını söyledi.

Safranbolu'nun üç günlük turlar için çok tercih edilen bir yer olduğunu ifade eden Çeber, "Türkiye'nin en çok bilinen yerlerinden birisidir Safranbolu. Tarihi Çarşı'ya geldiğinizde, bastığınız her yer tarih, kültür, sanat... İnsanların bu üç günü ve bunun gibi günleri en iyi değerlendirebilecekleri sezon. Sadece tarihi konaklardan ibaret olduğunu düşünmemek lazım. Muhteşem bir doğası var." diye konuştu. Sadece Safranbolu olarak değil diğer ilçelerin de önemli bir turizm merkezi olduğunu anlatan Çeber, Hadrianapolis Antik Kenti, ormanları, yürüyüş yolları ve parkurları bulunduğunu, cip safari ve motor safari yapabilecek alanları olduğunu belirtti. Çeber, kentte dünyanın en büyük entegre demir çelik tesislerinden birisinin yer aldığına değinerek, "Gelen misafirlerimiz hepsini gezebilir. Buraya gelenler, çok güzel üç gün geçirirler. Son günlerde otel rezervasyonları, plakaların çeşitliliği çok hareketli bir bayram geçireceğimizi gösteriyor." dedi. Safranbolu'nun her bayramda ziyaretçisi katbekat artan bir ilçe olduğunu aktaran Çeber, sözlerini şöyle tamamladı: