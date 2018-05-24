"Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" programı

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kalyon Prodüksiyon tarafından hazırlanan "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" adlı dramatik sahne gösterisi Gaziantep'te seyirciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen projenin gösterimi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Sultan 2. Abdülhamid Han dönemiyle ilgili gösteride, Kudüs'ün manevi kimliğini yaşatmış Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinden kesitler sunuldu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Salim Tokaç'ın üstlendiği gösteride, Devlet Tiyatrosu sanatçıları rol aldı. Özge Dilek tarafından yazılan ve teknik ekiple yaklaşık 200 kişinin görev aldığı etkinliğin tiyatral anlatımı, ışık, ses ve video gösterileriyle zenginleştirildi.

Drama yönetmenliğini Ebru Kara'nın, koreografisini Pınar Ataer'in yaptığı "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı", "video mapping" yöntemiyle gerçek ve sanal görüntü harmanlanarak sahneye aktarıldı.

Gösteriyi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Müftüsü Ahmet Çelik çeşitli kurum yetkilileri ve öğrenciler izledi.

