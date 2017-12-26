"Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" seyirciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kudüs Platformu tarafından hazırlanan "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" adlı dramatik sahne gösterisi seyirciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen projenin gösterimi, birçok davetlinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Kudüs Platformu Başkanı Belkıs İbrahimhakkıoğlu, bu sene Kudüs'ün çeşitli vesilelerle çok sık konuşulduğunu söyledi.

İbrahimhakkıoğlu, Kudüs'ün bir hak ve batıl davası olduğuna işaret ederek, "Kudüs'ün bizim dünyamızdaki yeri, doğuşumuzdan itibaren başlar. Çünkü Kudüs çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz peygamber kıssalarına mekan olmuş, mukaddes bir şehirdir. Hemen hemen bütün peygamberlerin yolu Kudüs'ten geçmiştir. İlahi mesajların taşıyıcısı olan peygamberler, insanları o topraklara, insanlığı bire, birliğe davet eden hikayelerini emanet etmişlerdir." diye konuştu.

Kudüs'ün içinde bulunduğu durumun anlatılması gerektiğini belirten İbrahimhakkıoğlu, "Bir şehrin ruhunu hissetmek için onun topraklarına ayak basmak, taşlarına dokunmak, havasını teneffüs etmek lazım. Hamdolsun bize de 2015 yılında nasip oldu. Kutsallığı Hakk katında belirlenmiş olan bu şehri yakından görmek, bir yandan sevgiliye kavuşmanın heyecanını duyururken, bir yanıyla da bizlere çilesinin hesabını sorar gibiydi." ifadelerini kullandı.