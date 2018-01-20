Zanlının eşi öldürülen iş adamıyla yasak aşk yaşadığını itiraf etti

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 01:43 |3 saat önce

Bodrumlu iş adamı Ali Özdemir cinayetinin ardından Mustafa Ö. ve Arif S. tutuklandı. Cinayet zanlısı Mustafa Ö.'nün, Ali Özdemir’i öldürmeden önce eşi Tuğba Ö.’ye Ahmet Kaya’nın “Başım Belada” şarkısını “Ömür boyu dinle ve beni hatırla” dediği ortaya çıktı. Tuğba Ö. ise eşini aldattığını ve Ali Özdemir ile ilişkisi olduğunu itiraf etti.

Bodrum’da en yakın arkadaşı tarafından kafasına tek el kurşun sıkılarak öldürülen iş adamı Ali Özdemir cinayetinde Mustafa Ö. ve kayınpederi Arif S. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Mustafa Ö.’nün eşi Tuğba Ö., baldızı Kübra S., kayınvalidesi Fatma S., hizmetçileri ve Rus avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ünlü iş adamı 46 yaşındaki Ali Özdemir’in 6 Ocak’ta kaybolmasından 9 gün sonra, en yakın arkadaşı 40 yaşındaki Mustafa Ö., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, Özdemir’i öldürdüğünü ve kayınbabası Arif S. ile birlikte Göktepe mevkiinde bulunan ormanlık alana attıklarını itiraf etmişti. MERDİVENDEN KONUŞMALARI DİNLEMİŞ Cinayet zanlısının ifadesinde yakın arkadaşı Ali Özdemir ile birlikte o gece sabaha kadar eğlendiklerini, gittikleri partiden birlikte ayrıldıklarını ve çorba içtikten sonra kendi evine geçtiklerini anlattığı öğrenildi. Cinayeti işlediğini de itiraf eden zanlı Mustafa Ö. "Sabaha kadar eğlendik, daha sonra eve geçtik. Ben eşimle ilişkide olduğunu öğrendim. Yatmaya gidiyorum diyerek evin üst katına çıktım. Merdivenlere oturarak konuşmalarını dinledim. Ali'nin eşime, 'Ne zaman boşanıyorsun, artık kavuşalım' dediğini duydum. Sabah eşim evden çıktıktan sonra yanına gittim konuşmak için ama bana küfür etti. Kavga etmeye başladık. Bir anda boğuştuk ve Ali'nin silahını çekmeceden aldım korkutmak için o anda olanlar oldu. Yanlışlıkla vurdum" ifadesini kullandı.

BATTANİYEYE SARIP ORMANA ATTILAR Ali Özdemir'in başına silahla ateş ettikten sonra Özdemir'in cesedinin ormanlık alana kayınpederi Arif S. ile birlikte battaniyeye sarıp götürdüklerini itiraf etmesinin ardından kayınpederi Arif S.'de gözaltına alındı. Arif S. ise “Ben Mumcular bölgesindeydim Mustafa beni aradı musluklarının patladığını söyledi. Evlerine gittiğimde Ali Özdemir koltukta kanlar içerisinde yatıyordu. Bir battaniyeye sararak ormanlık alana taşıdık" ifadesini verdi. KAHVALTIYA GİTMEMİŞ EVİ TEMİZLEMİŞ Mustafa Ö. o gece baldızı Kübra S.’nin de evde olduğunu beyan ederek, “Ablana bir sürprizim var. Sen sabah onu kahvaltıya götür bende oraya geleceğim” dediği ve daha sonra cinayeti işlediği için kahvaltıya gitmeyerek evi temizlediğini de itiraf etti. Kübra S. ise eniştesi Mustafa Ö.'nün ablasına sürpriz yapacağını o yüzden erkenden ablası Tuğba Ö. ile kahvaltıya gittiğini söyledi. İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ Cinayete sebep olan Tuğba Ö. ise sorgusunda uzun bir süredir Ali Özdemir ile ilişkisi olduğunu itiraf etti. Ali Özdemir ile bir dönem ayrı kaldıklarını daha sonra ise tekrar ilişkiye başladıklarını, Mustafa’dan ayrılıp Ali ile evleneceğini anlattı.