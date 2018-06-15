Zanzibarlı yetimler için çocuk üniversitesi kurulacak

DİLDAR BAYKAN - Afrika'da Tanzanya'ya bağlı özerk yönetim bölgesi Zanzibar adasında bir Türk'ün öncülük ettiği Assalam Vakfı, bölgedeki yetimler için çocuk üniversitesi kurmaya hazırlanıyor.
Turizm cenneti Zanzibar'da kurdukları dikiş atölyeleriyle Afrikalı yetim anneler için sürekli geçim kaynağı sağlayan vakıf, bölgedeki yetimlere yönelik eğitimlerin yanı sıra kurmayı planladığı üniversitesiyle çocukların geleceğini aydınlatmayı amaçlıyor.
Adanın çeşitli bölgelerinde kurdukları eğitim ve gönüllü turizm merkezlerini tek bir çatı altında toplayıp faaliyetlerini daha düzenli bir hale getirmeye çalışan vakıf bir de kampüs açmayı hedefliyor.
Yardım çalışmaları kapsamında yıllardır Zanzibar'da bulunan ancak daha sonra Türkiye'ye dönen bir Türk ailenin bölgede kurduğu alanı almak isteyen vakıf, söz konusu alanı diğer sahibinden satın almak için 150 bin dolara ihtiyaç duyuyor.
Bu amaçla bağış kampanyası başlatmayı planlayan vakıf, bölgedeki misyonerlik faaliyetlerinin arasındaki tek Müslüman vakıf olarak Afrikalı çocukları eğiterek geleceklerini ümmet bilinciyle aydınlatmak için çalışıyor.
Vakfın kurucusu Hatice Yentürk, çocuk üniversitesi projesi hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Gönüllülük turizmiyle 10 ayda 144 gönüllüyü ağırladıklarını belirten Yentürk, Zanzibar'da İnsan Hak ve Hürriyeti (İHH) İnsani Yardım Vakfının sahip çıktığı 700 yetim ve bölgedeki köylerdeki diğer yetimlere zeka testi yapacaklarını, üstün yetenekli öğrencileri kuracakları üniversitede eğiteceklerini kaydetti.
Her hafta sonu 60 yetime eğitim vereceklerini anlatan Yentürk, "Çocuklar burada bilim sanat, İslam medeniyeti ve adabı muaşeret dersleri alacak. Onun dışında da bahçede pek çok oyun oynayacaklar. Bu oyunlar zihinsel olarak geliştirici olacak." diye konuştu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da eğitmen ile bölgeye gelecek gönüllülere barınma desteği vereceğini dile getiren Yentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"TİKA kampüsün yapılmasına da destek sağlayacak ama bunlar zaman alan şeyler. Zanzibar'da Türk komşumuz taşınmaya karar verdi. İçerisinde konaklama alanları, okulu olan henüz işletmeye açmadıkları ama inşaatlarını tamamladıkları bir kompleks var. Buranın iki ortağı var. Birisi para istemedi ancak diğer ortak parasını istiyor, bunun için de 150 bin dolara ihtiyacımız var."
Yentürk, parayı bulmaları durumunda eğitim faaliyetlerine yeni yerlerinde hemen başlayacaklarını aktararak, şöyle devam etti:
"Çocuk üniversitesi dışında üstün yetenekli çocuklar için Afrika'ya lider yetiştirmek adına bir okul açacağız. Bilim teknoloji okulu gibi bir yer olacak. Okul, meslek edindirme atölyeleri, gönüllülerin kalacağı yerler ve ortak alanlar bir arazide olacak. Sponsor tek bir kişi de olabilir, birden fazla kişi de olabilir."
Türkiye'de çok iyi bilinmemesine rağmen Zanzibar'da gayrimüslimlerin gönüllülük turizmini yaygın olarak yaptığını dile getiren Yentürk, "Şu an Zanzibar'daki çocuklar gayrimüslimleri örnek alıyor, kilise ilahileri ile büyüyor. Bu nedenle bizim orada olmamız çok çok önemli. Orada müthiş bir dejenerasyon var. Bizim bir şekilde orada olup, bunlara 'dur' dememiz gerekiyor." dedi.
Suriye ve Filistin gibi ülkelerde insanlar ölürken bu tür faaliyetlere çok fazla odaklanılmadığını söyleyen Yentürk, "Oysaki Afrika'nın gençleri, çocukları yeni bir kafayla eğitilmedikçe bu krizler hiç bitmeyecek. Biz de kriz sonrası acil yardım götüren taraf olmak zorunda kalacağız. Bizim yaptığımız modellenebilir bir şey. Biz istiyoruz ki başkaları da bunu başka Afrika ülkelerinde modellesin. Bu aslında sadaka-i cariye. Bizim derdimiz sadece Zanzibar değil, tüm Afrika." ifadelerini kullandı.
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