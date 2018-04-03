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Zarar verdiği dükkanda uyuyakalınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 23:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da elindeki ağaç parçasıyla, otomobil ve mağazalara zarar veren genç, girdiği dükkanda uyurken yakalandı - Madde bağımlısı gencin otomobil ve mağazalara saldırma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi

Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, elindeki ağaç parçasıyla iki otomobile ve iki dükkana zarar verdi. Zanlı, zarar verdiği mobilya mağazasında uyurken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Y. (20) önceki gece merkez Karaköprü ilçesinde park halindeki iki otomobile ve iki mobilya mağazasına zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genci, zarar verdiği dükkandaki mobilyaların üzerinde uyurken buldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uğur Y'nin otomobillere, iş yerleri ve mobilyalara zarar verdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mobilya satıcılarından Mehmet Emin Akdeniz, çok miktarda malzemelerinin zarar gördüğünü, mağduriyetlerinin büyük olduğunu söyledi.

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