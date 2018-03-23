HABER

Zararlı atıkların büyük bir kısmını mutfak atıklarının oluşturduğu belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:26 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından yapılan atık incelemelerde doğaya atılan atıkların büyük bölümünü mutfak atıklarının oluşturduğu belirlendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışma ile Kartepe ilçesinin katı atık karakterizasyönü araştırıldı.

Zararlı atıkların büyük bir kısmını mutfak atıklarının oluşturduğu belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından yapılan atık incelemelerde doğaya atılan atıkların büyük bölümünü mutfak atıklarının oluşturduğu belirlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışma ile Kartepe ilçesinin katı atık karakterizasyönü araştırıldı. Araştırmada en çok atık oranı ile mutfak atığı genel atığın yarısını oluşturduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada Kartepe ilçesinde düşük, orta ve yüksek gelirli bölgeler belirlenerek buralardan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp toplama ekipleri tarafından hafta sonu ve hafta içi olmak üzere çeşitli katı atık numuneleri alınarak, Solaklar mevkiinde bulunan Katı Atık Deponi sahasına götürüldü.
Deponi sahasında yapılan ayrıştırma sonucunda çıkan katı atıkların içindeki ambalaj miktarları, tehlikeli atık miktarı, organik atık miktarı ve çıkan çeşitli özellikteki atıkların miktarı ayrı ayrı hesaplanarak, toplam katı atık miktarına oranlama yapıldı. Yapılan çalışmada en çok mutfak atığı tespit edildi. Karakterizasyon çalışmasında atık cinsleri arasında diğer oranları plastik atıklar ile kağıt atık yoğunluğu oluşturuyor.
Yazlık ve kışlık olarak yapılan karakterizasyon çalışmalarının 2018 yılı çalışma programındaki uygulaması belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan karakterizasyon çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in talimatı ile yapacağımız eğitim çalışmaları ile kaynağında ayrıştırmanın hedefine ulaşacağına inanıyorum. Geri dönüştürülebilir atıkların evsel çöpe karışması ile milli servetimiz maalesef boşa gitmektedir. Bu konuda duyarlı olmaya bütün ilçe halkımızı davet ediyorum” dedi.

Zararlı atıkların büyük bir kısmını mutfak atıklarının oluşturduğu belirlendi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.