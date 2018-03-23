Zararlı atıkların büyük bir kısmını mutfak atıklarının oluşturduğu belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından yapılan atık incelemelerde doğaya atılan atıkların büyük bölümünü mutfak atıklarının oluşturduğu belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışma ile Kartepe ilçesinin katı atık karakterizasyönü araştırıldı. Araştırmada en çok atık oranı ile mutfak atığı genel atığın yarısını oluşturduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada Kartepe ilçesinde düşük, orta ve yüksek gelirli bölgeler belirlenerek buralardan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp toplama ekipleri tarafından hafta sonu ve hafta içi olmak üzere çeşitli katı atık numuneleri alınarak, Solaklar mevkiinde bulunan Katı Atık Deponi sahasına götürüldü.

Deponi sahasında yapılan ayrıştırma sonucunda çıkan katı atıkların içindeki ambalaj miktarları, tehlikeli atık miktarı, organik atık miktarı ve çıkan çeşitli özellikteki atıkların miktarı ayrı ayrı hesaplanarak, toplam katı atık miktarına oranlama yapıldı. Yapılan çalışmada en çok mutfak atığı tespit edildi. Karakterizasyon çalışmasında atık cinsleri arasında diğer oranları plastik atıklar ile kağıt atık yoğunluğu oluşturuyor.

Yazlık ve kışlık olarak yapılan karakterizasyon çalışmalarının 2018 yılı çalışma programındaki uygulaması belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan karakterizasyon çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in talimatı ile yapacağımız eğitim çalışmaları ile kaynağında ayrıştırmanın hedefine ulaşacağına inanıyorum. Geri dönüştürülebilir atıkların evsel çöpe karışması ile milli servetimiz maalesef boşa gitmektedir. Bu konuda duyarlı olmaya bütün ilçe halkımızı davet ediyorum” dedi.