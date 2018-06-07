"Zarifoğlu cevher değerinde bir sanatçımızdı"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Yazar Asım Gültekin, vefatının yıldönümünde yad edilen usta şair Cahit Zarifoğlu'na ilişkin, "Nadir bulunur cevher değerinde bir sanatçımızdı." dedi.

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Haziran 1987'de vefat eden Cahit Zarifoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zarifoğlu'nun içinde büyük bir uyum ve barışıklık olduğunu ve bunu dışına da yansıttığını anlatan Gültekin, "Bu özelliğinden ötürü belki de birçok insandan hiç teklife gerek olmadan yapmakta olduğu işin ucundan tutmasını istediğinde olumlu karşılık gördü. Hatta karşısındaki insanda memnuniyet hissi uyandırdı ve üstelik bunun hesabını yapmadan bunu başardı." ifadesini kullandı.

- "Yüreğine akın eden ayetlerle yaşadı"

"Onu özlüyoruz. 'Bir şair olmak isterdim İslam haritasında' kaygısında şair bulmak zor şimdi." diyen Gültekin, "çağın bireyselliğe ittiği, Babil kulelerine hapsettiği bunalımcı yazarlardan olmayan" Zarifoğlu'na ilişkin şunları kaydetti:

"O 'Yaşamak'a, acemileştirilmiş yetim ümmete insanın içinin okyanusunda yüzmenin zenginliğini fark ettirme cehdinde bir güzel adamdı. Yüreğine akın eden ayetlerle donanarak yaşadı hep. Kimisine o ayetlerin tahammül zordu ama yine de bir güçlenim, bir donanım vesilesiydi ayetler onda. Şahitliğin varoluş sebebimiz olduğunu bilirdi, hem de çatlarcasına bir bilişle bilirdi ve bildirirdi."