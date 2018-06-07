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"Zarifoğlu cevher değerinde bir sanatçımızdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Yazar Asım Gültekin: - " 'Bir şair olmak isterdim İslam haritasında' kaygısında şair bulmak zor şimdi" - "O 'Yaşamak'a, acemileştirilmiş yetim ümmete insanın içinin okyanusunda yüzmenin zenginliğini fark ettirme cehdinde bir güzel adamdı"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Yazar Asım Gültekin, vefatının yıldönümünde yad edilen usta şair Cahit Zarifoğlu'na ilişkin, "Nadir bulunur cevher değerinde bir sanatçımızdı." dedi.

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Haziran 1987'de vefat eden Cahit Zarifoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zarifoğlu'nun içinde büyük bir uyum ve barışıklık olduğunu ve bunu dışına da yansıttığını anlatan Gültekin, "Bu özelliğinden ötürü belki de birçok insandan hiç teklife gerek olmadan yapmakta olduğu işin ucundan tutmasını istediğinde olumlu karşılık gördü. Hatta karşısındaki insanda memnuniyet hissi uyandırdı ve üstelik bunun hesabını yapmadan bunu başardı." ifadesini kullandı.

- "Yüreğine akın eden ayetlerle yaşadı"

"Onu özlüyoruz. 'Bir şair olmak isterdim İslam haritasında' kaygısında şair bulmak zor şimdi." diyen Gültekin, "çağın bireyselliğe ittiği, Babil kulelerine hapsettiği bunalımcı yazarlardan olmayan" Zarifoğlu'na ilişkin şunları kaydetti:

"O 'Yaşamak'a, acemileştirilmiş yetim ümmete insanın içinin okyanusunda yüzmenin zenginliğini fark ettirme cehdinde bir güzel adamdı. Yüreğine akın eden ayetlerle donanarak yaşadı hep. Kimisine o ayetlerin tahammül zordu ama yine de bir güçlenim, bir donanım vesilesiydi ayetler onda. Şahitliğin varoluş sebebimiz olduğunu bilirdi, hem de çatlarcasına bir bilişle bilirdi ve bildirirdi."

Cahit Zarifoğlu'nun kendisinden sonra gelen yazarlara, şairlere taklit edilmesi kolay olmayan zengin bir dil yolu açtığını vurgulayan Gültekin, "Okurunu zengin bir duyuşa taşıdı metinleri." dedi.

Gültekin, "Ona, kitaplarına Müslüman kimliğinden dolayı ambargo uygulayanların, kör kalanların bir kısmının sonradan körleşmeyi seçtikleri için pişman olduklarına da tanık olduk." diyerek gelecek senelerde bu pişmanlığını itiraf edenlerle daha çok karşılaşılacağını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Asım Gültekin Cahit Zarifoğlu edebiyat şiir

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