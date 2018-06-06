"Zarifoğlu kimlik bunalımı yaşayan bir toplumun köklerini keşfetmiştir"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Şair ve yazar Mürsel Sönmez, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan ağır trajedilerden dolayı içine kapanan ya da Hint mistisizmine yönelen aydınların olduğuna işaret ederek, "Cahit Zarifoğlu annesine, Anadolu'suna, kendi köklerine kaçmıştır. O köklerde de tasavvufi bir neşve bulmuş, o neşveyle bir anlamda ömrünün son deminde 'neylerse güzel eyler' deyivererek bu dünyadan göçmüş özel bir isimdir." dedi.

Eserleriyle bir döneme ışık tutan, Türk edebiyatının "zarif" şairi Cahit Zarifoğlu'nun vefatının üzerinden 31 yıl geçti.

Zarifoğlu edebiyat çevrelerinde güçlü şiir dili ile tanınırken, kurduğu edebi dili ise güncelliğini ve etkileyiciliğini bugüne kadar korudu.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zarifoğlu'nun kültürel anlamda boşluğa düşmüş, kimliğini kaybetmiş, yoksullukla, köyle şehir arasında kalarak trajedisi arttırılmış bir halkın içinden çıkan bir feryat olduğunu söyledi.

- "Cahit Zarifoğlu, annesine, Anadolu'suna, kendi köklerine kaçmıştır"

Zarifoğlu'nun, şiirleri, nesri ve yazdıklarıyla, kimlik bunalımı yaşayan bir toplumun köklerini keşfetmiş olmanın heyecanıyla o köklere atıfta bulunduğunu aktaran Sönmez, Zarifoğlu'nun bunu Batılı bir formla şiir, hikaye ve nesir olarak ortaya koyan özel, nadir ve nadide isimlerden biri olduğunu dile getirdi.