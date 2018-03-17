Zat-ı Mahfuz filminin galası yapıldı

Bitlis’li Genç Yönetmen Sedat Yetkin’in yönetmenliğini yaptığı belgesel tarzındaki Zat-ı Mahfuz isimli sinema filminin Bitlis’in Tatvan ilçesinde galası yapıldı.

Bitlis’in yetiştirdiği Bediüzzaman Sait Nursi, İdrisi Bitlis’i, Şems-i Bitlis’i, Muştakbaba ve Şükr-i Bitlis’i gibi önemli şahsiyetlerin hayatlarını konu alan Zat-ı Mahfuz filmi için çok sayıda davetlinin katılımıyla Tatvan ilçesindeki Yaşam AVM’de bulunan Cinemed Sinemasında filmin galası yapıldı.

Galanın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yönetmen Sedat Yetkin, filmin Bitlis’te yetişmiş 5 büyük filozofun hayatını konu aldığını söyledi.

Projede bölgenin insanlarını oyuncu olarak kullandıklarını, bunun bölgenin tanıtımına katkı sunacak bir proje olduğunu belirten Yönetmen Sedat Yetkin, büyük emek ve özveri ile hazırladıkları filmin galasını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “İdrisi Bitlis’i, Şems-i Bitlis’i, Muştakbaba, Şükr-i Bitlis’i ve Saidi Nursi’yi konu alıyor. Filmi yaparken Türkiye’nin 3 farklı üniversitesi ile çalıştık. Bitlis Eren üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Araştırma olarak da İstanbul Üniversitesi ile birlikte çalıştık. Yıllık bir çalışmanın ardından sizlerle birlikteyiz. Bu bizim için bir gururdur. Bir şevktir. İnşallah insanlarımızın yaralarına derman oluruz. Bu filmle onların yaralarını sararız. Artık Bitlis’te bir yerlerde görünür. Aslında en büyük derdimiz budur. Bu filmle Bitlis’e olan vefa borcumuzu inşallah yerine getirmiş olurum.” dedi.

Yapılan konuşmalar ve kokteyl programının ardından davetliler hep birlikte sinema salonuna geçerek, filmi izledi.

Büyük bir beğeni toplayan filmin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Yönetmen Sedat Yetkin, filmi izlemeye gelenler arasında bulunan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ ve diğer katkı sunanlara teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Plaket takdiminin ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, filmi büyük bir beğeni ile izlediğini belirterek emeklerinden dolayı Yönetmen Sedat Yetkin’e teşekkürlerini iletti.

Bitlis’te birçok önemli şahsiyetin bulunduğuna dikkat çeken Vali Ustaoğlu, filmde de bu önemli şahsiyetlerinden bazılarının hayatının anlatılmış olmasının ise ayrıca önemli iş olduğunu ifade ederek, Yönetmen Sedat Yetkin’e başarılarının devamını diledi.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, galası yapılan film ile önemli bir proje imza atıldığına dikkat çekti.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ da, Bitlisli genç bir yönetmenin böyle anlamlı ve bir o kadar önemli bir projeye imza atmış olmasının son derece önemli bir başarı olduğuna dikkat çekerek, genç yönetmene başarılarının devamını diledi.

Düzenlenen Galaya Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, kurum amirleri, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı.

Tatvan Belediyesi’nin sponsorluğunu yaptığı, galası yapılan Zat-ı Mahfuz isimli sinema filmi 23 Mart’ta ise sinemada vizyona girecek.