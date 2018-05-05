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Zayıflamak için bankadan kredi çekip ameliyat oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 230 kilogram ağırlığındaki tır şoförü, fazla kilolarından kurtulmak için olduğu ameliyatın ardından 100 kilograma kadar zayıflamayı hedefliyor - Taburcu edilen Örtülü: "Ameliyat olmaya bir günde karar verdim ve bankaya gidip kredi çektim. Sonra doktorumla görüştüm, ameliyatım da sıkıntısız geçti. Hedefim 100 kilograma düşmek"

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 230 kilogram ağırlığındaki Cem Örtülü, fazla kilolarından kurtulmak için bankadan kredi çekerek ameliyat oldu.

Tır şoförü olan 35 yaşındaki Örtülü, spor ve diyet yaparak fazla kilolarından kurtulmak istemesine karşın bunda başarılı olmayınca ameliyat olmaya karar verdi.

Bankadan 18 bin lira kredi çekerek Tarsus ilçesindeki özel bir hastanede tüp mide ameliyatı yapılan Cem Örtülü'nün midesinin yüzde 80'i alındı.

Hastaneden taburcu edilen Örtülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, zayıflamak için spor ve diyetten sonuç alamadığını, kilolarının günlük yaşamını olumsuz etkilemesi üzerine ameliyat olmaya karar verdiğini söyledi.

Özellikle uyumakta zorluk çektiğini belirten Cem Örtülü, şöyle konuştu:

"Ameliyat olmaya bir günde karar verdim ve bankaya gidip kredi çektim. Sonra doktorumla görüştüm, ameliyatım da sıkıntısız geçti. Hedefim 100 kilograma düşmek. Önceden nefes darlığı çekerdim, ameliyat sonrası bu sorunum bitti. Yatmakta ve elbise bulmakta zorluk çekiyordum. Bir ortama girdiğimde insanlar bana bir tuhaf bakıyordu. Bir şey yerken bile 'insanlar bana mı bakıyor acaba' diye tedirgin oluyordum. İnşallah bunların hepsinden kurtulacağım."

Anne Gönül Örtülü de 2 saatte bir mutfağa gidip sürekli bir şeyler yiyen oğlunun operasyon sonrası 3-4 kaşık içtiği çorbayla doyduğunu, bir an önce fazla kilolarından kurtulmasını beklediklerini kaydetti.

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