Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiği iddia edilen köpek, telef oldu.
Merkez Şeyhçui Mahallesi TOKİ konutları üstündeki boş bir arazide vatandaşlar, hareketsiz yatan bir köpekle karşılaştı. Vatandaşlar, köpeğin kendine gelmesi için suyla uzun süre yıkayarak müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik müdahaleye karşın köpek gözlerini açmayınca, Amasya Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Hayvan Barınağı yetkililerine haber verildi. Gelen ekipler, kendilerinin bir şey yapamayacağını belirtip, barınağın veteriner hekimi Naim Karaoğlu’ndan yardım istedi. Ancak Karaoğlu, köpeğin tedavi edilmesi için kliniğe getirilmesini isteyince, kısa süreli gerginlik yaşandı. Vatandaşlar, çuvalın üzerine koyup otomobile taşıdıkları köpeği, başka bir veterinere götürdü. Ancak köpek, tüm müdahaleye karşın telef oldu.
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