Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Yeni kabinenin aile Bakanı KADEM üyesi Zehra Zümrüt Selçuk oldu!

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Zehra Zümrüt Selçuk ismini Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak açıkladı. Peki Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Zehra Zümrüt Selçuk'un hayatından ve kariyerinden detaylar...

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk KADEM Ankara temsilcisidir. KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk oldu. KADEM'in resmi sitesinde vakıf şu şekilde tanımlanmaktadır:

"KADEM VAKFI, Türkiye genelinde açtığı yurtlar aracılığıyla genç kadınların sosyo-kültürel, ekonomik, sanatsal ve akademik alanda üretken bireyler olmalarını teşvik etmek üzere Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından 2015 yılında kuruldu.

"2015 yılında Elazığ, Zonguldak ve Denizli yurtları açılmış, 2016-2017 yıllarında başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline yayılan yurt yapılanmasıyla yurt sayısı 10’a çıkmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise çalışmalarını sürdürdüğü yurtlar ile birlikte bu sayının iki katına çıkartılması hedeflenmektedir."



