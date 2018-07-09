HABER

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Yeni kabinenin aile Bakanı KADEM üyesi Zehra Zümrüt Selçuk oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

Yeni sistemin ilk kabinesinin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu! Peki Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? İşte Yeni kabinenin yeni bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un kariyeri ile ilgili detaylar...

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Yeni kabinenin aile Bakanı KADEM üyesi Zehra Zümrüt Selçuk oldu!

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Zehra Zümrüt Selçuk ismini Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak açıkladı. Peki Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Zehra Zümrüt Selçuk'un hayatından ve kariyerinden detaylar...

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Zehra Zümrüt Selçuk KADEM Ankara temsilcisidir. KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk oldu. KADEM'in resmi sitesinde vakıf şu şekilde tanımlanmaktadır:

"KADEM VAKFI, Türkiye genelinde açtığı yurtlar aracılığıyla genç kadınların sosyo-kültürel, ekonomik, sanatsal ve akademik alanda üretken bireyler olmalarını teşvik etmek üzere Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından 2015 yılında kuruldu.

"2015 yılında Elazığ, Zonguldak ve Denizli yurtları açılmış, 2016-2017 yıllarında başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline yayılan yurt yapılanmasıyla yurt sayısı 10’a çıkmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise çalışmalarını sürdürdüğü yurtlar ile birlikte bu sayının iki katına çıkartılması hedeflenmektedir."


PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı! Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı seçildi! Mustafa Varank kimdir?Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı! Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı seçildi! Mustafa Varank kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt Selçuk aile bakanı Yeni Kabine

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Fatih Dönmez kimdir? Yeni kabinenin Enerji bakanı Fatih Dönmez nereli?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Yeni kabinedeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy kimdir?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?

Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi açıklandı! 2018 yılının Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi açıklandı! 2018 yılının Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

Fahrettin Koca kimdir? Yeni kabinenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli?

Fahrettin Koca kimdir? Yeni kabinenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.