Zeka nöronlar arasında bağlantıyı azaltıyor

Zeki kişilerin beyinlerinde serebral korteks ile nöronlar arasındaki bağlantıların azaldığı tespit edildi.
Ruhr-Universitat Bochum'da görevli Türk nörolog Erhan Genç ve Christoph Fraenz liderliğinde yürütülen araştırma, kişinin zeka seviyesi arttıkça beynin gri madde olarak da adlandırılan serebral korteks bölümünde nöronlar arasında daha az bağlantının meydana geldiğini ortaya koydu.
New Mexico ve Humboldt üniversiteleri ile Lovelace Biyomedikal ve Çevre Araştırmaları Enstitüsünün destek verdiği araştırmada, beyindeki bağlantılara mikro yapısal seviyede bir anlayış getiren nöro-görüntüleme tekniğinin kullanıldığı belirtildi.
Araştırma çerçevesinde 259 kadın ve erkeğin beyinlerinde, sinir hücresi uzantısı dağılımı ve yoğunluğu incelendi. Katılımcılara ayrıca zeka testleri yaptırıldı.
Bulguları inceleyen bilim adamları, zeka seviyesi arttıkça kişinin beyninde daha az nöron dallanmasına rastlandığını gözlemledi.
Genç, "Zeki beyinler daha az, ancak yeterli nöronal bağlantılara sahip. Dolayısıyla düşük nöronal aktivite ile yüksek ussal performans ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı.
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